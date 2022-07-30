Росія краде золото із Судану для фінансування війни в Україні, - ЗМІ

Росія вивозить із Судану золото на фінансування війни з допомогою місцевої військової хунти. Про це повідомляє CNN.

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Згідно з матеріалом видання, у лютому незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в аеропорту Хартума було доглянуто російський літак, завантажений приблизно тонним золотом. Хоча за документами значилося, що літак везе печиво.

Видання повідомляє, що Росія за останні півтора роки вивозила золото із Судану приблизно 16 разів. Цю схему було організовано росіянами, щоб посилити Росію на тлі західних санкцій, а також з метою фінансування військових дій.

"Свідчення також говорять про те, що Росія вступила в змову з обложеним військовим керівництвом Судану, дозволивши мільярдам доларів золотом обійти суданську державу і позбавити бідну країну сотень мільйонів державних доходів. Натомість Росія надала потужну політичну та військову підтримку дедалі більш непопулярному військовому керівництву Судану, яке жорстоко пригнічує продемократичний рух у країні", - пише CNN.

Офіційні особи США повідомили CNN, що Росія активно підтримала військовий переворот у Судані в 2021 році, в результаті якого було повалено перехідний цивільний уряд, що завдав нищівного удару суданському продемократичному руху, який скинув президента Омара аль-Башира на два роки раніше.

У центрі цієї схеми стоїть наближений до Путіна російський олігарх Євген Пригожин, якого також пов'язують із приватною військовою кампанією "Вагнер".

"Через Meroe Gold або інші компанії, пов'язані зі співробітниками Пригожина, він розробив стратегію розграбування економічних ресурсів африканських країн, в які він втручається, у відповідь на його підтримку чинних урядів", - розповів CNN слідчий Лондонського центру "Досьє" Денис Коротков.

Також видання повідомляє, що операціями з контрабанди золота керував один із високопосадовців ЧВК "Вагнер" Олександр Кузнєцов.

"Зростаючий зв'язок між військовими правителями Судану і Москвою породила складну мережу контрабанди золота. Згідно з офіційними суданськими джерелами, а також даними про польоти, розглянуті CNN у співпраці з акаунтом у Twitter Gerjon, принаймні 16 рейсів, перехоплених суданськими офіційними особами минулого року виконувались військовими літаками, які прибували до сирійського портового міста Латакія і назад. де Росія має велику авіабазу", - пише CNN.

Нагадаємо, 21 липня Рада Євросоюзу остаточно затвердила сьомий пакет санкцій проти країни-агресора Росії, включаючи часткове ембарго на золото.