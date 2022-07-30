Россия ворует золото из Судана для финансирования войны в Украине, - СМИ

Россия вывозит из Судана золото для финансирования войны при помощи местной военной хунты. Об этом сообщает CNN.

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Согласно материалу издания, в феврале вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в аэропорту Хартума был досмотрен российский самолет, груженный примерно тонной золота. Хотя по документам значилось, что самолет везет печенье.

Издание сообщает, что Россия за последние полтора года вывозила золото из Судана примерно 16 раз. Эта схема была организована россиянами, чтобы усилить Россию на фоне западных санкций, а также с целью финансирования военных действий.

"Свидетельства также говорят о том, что Россия вступила в сговор с осажденным военным руководством Судана, позволив миллиардам долларов золотом обойти суданское государство и лишить бедную страну сотен миллионов государственных доходов. Взамен Россия оказала мощную политическую и военную поддержку все более непопулярному военному руководству Судана, которое жестоко подавляет продемократическое движение в стране", — пишет CNN.

Официальные лица США сообщили CNN, что Россия активно поддержала военный переворот в Судане в 2021 году, в результате которого было свергнуто переходное гражданское правительство, что нанесло сокрушительный удар суданскому продемократическому движению, свергнувшему президента Омара аль-Башира двумя годами ранее.

В центре этой схемы стоит приближенный к Путину российский олигарх Евгений Пригожин, которого также связывают с частной военной кампанией "Вагнер".

"Через Meroe Gold или другие компании, связанные с сотрудниками Пригожина, он разработал стратегию по разграблению экономических ресурсов африканских стран, в которые он вмешивается, в ответ на его поддержку действующих правительств", — рассказал CNN следователь Лондонского центра "Досье" Денис Коротков.

Также издание сообщает, что операциями по контрабанде золота руководил один из высокопоставленных должностных лиц ЧВК "Вагнер" Александр Кузнецов.

"Растущая связь между военными правителями Судана и Москвой породила сложную сеть контрабанды золота. Согласно официальным суданским источникам, а также данным о полетах, рассмотренным CNN в сотрудничестве с аккаунтом в Twitter Gerjon, по крайней мере 16 рейсов, перехваченных суданскими официальными лицами в прошлом году, выполнялись военными самолетами, которые прибывали в сирийский портовый город Латакия и обратно. где у России есть крупная авиабаза", - пишет CNN.

Напомним, 21 июля Совет Евросоюза окончательно утвердил седьмой пакет санкций против страны-агрессора России, включая частичное эмбарго на золото.