Швейцария расширила санкции против РФ, запретив импорт золота

Федеральный совет Швейцарии с 3 августа ввел дополнительные санкции против России ввиду ее продолжающейся военной агрессии в Украине, присоединившись таким образом к последним санкциям Европейского союза от 21 июля. Об этом говорится в сообщении швейцарского правительства.

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Новые меры в первую очередь касаются запрета на покупку, ввоз или транспортировку золота и изделий из него из России. Оказание услуг, связанных с этими товарами, также запрещено.

В свою очередь, активы крупнейшего российского банка - Сбербанк - заморожены, ему запрещено предоставлять средства, экономические ресурсы или технические услуги. При этом вводятся новые отступления от правил для обеспечения планомерного закрытия сделок и продажи дочерних компаний Сбербанка.

Кроме того, 29 июля Министерство экономики, образования и исследований Швейцарии добавило в свой санкционный список в связи с ситуацией в Украине еще 54 человека и 9 организаций. Таким образом, сейчас он полностью соответствует аналогичному списку ЕС.

Однако в то же вреия швейцарское правительство указывает, что привержено решению глобального продовольственного и энергетического кризиса и заверяет, что ни одна из мер против России не направлена против торговли сельскохозяйственной или пищевой продукцией между третьими странами и Россией.

"Чтобы избежать нарушения каналов оплаты, Федеральный совет, как и ЕС, сделал два новых исключения в отношении операций, связанных с сельскохозяйственной продукцией и поставками нефти в третьи страны", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее Швейцария, в частности, присоединилась к санкциям ЕС, предусматривающим запрет на импорт бурого и каменного угля, древесины, цемента, морепродуктов и икры, а также введение эмбарго на российскую нефть с 2023 года.

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