ЕС смягчит санкции против российских банков, - Reuters

Европейский Союз сменит свои санкции против страны-агрессора РФ, позволив разморозить некоторые средства ведущих российских банков, которые могут потребоваться для проведения расчетов за продовольствие и удобрения.

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Об этом сообщает Reuters.

Этот шаг произошел на фоне критики со стороны африканских лидеров по поводу негативного влияния санкций на торговлю, которая, возможно, усилила дефицит, главным образом вызванный вторжением России в Украину и блокированием ею портов в Черном море.

Согласно изменившемуся положению, которое, как ожидается, будет принято представителями ЕС 20 июля, страны ЕС смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы, принадлежащие ведущим российским кредиторам ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Банка ФК "Открытие", ВЭБ, Промсвязьбанк и банк Россия, говорится в документе.

Кроме того, согласно новым санкциям, которые будут приняты в среду, Сбербанк, крупнейший российский банк, также подлежит замораживанию его активов, за исключением ресурсов, необходимых для торговли продуктами питания.

В проекте документа говорится, что деньги могут быть выделены "после определения того, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения".

Согласно пересмотренным санкциям, ЕС также планирует способствовать экспорту продовольствия из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после санкций ЕС.

Напомним, сейчас в ЕС работают над седьмым пакетом санкций против страны-агрессора РФ. Европейская комиссия заявила о планах запретить импорт российского золота, но ювелирные изделия оставили вне перечня подсанкционных товаров.