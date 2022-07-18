Россия в результате санкции недополучила почти $80 млрд нефтяных доходов - KSE

Вторжение в Украину и последующие санкции привели к существенным потерям российского нефтяного сектора – к концу 2022 года объем недополученных доходов оценивается в 79 миллиардов долларов.

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Об этом свидетельствуют расчеты, проведенные экспертами KSE Institute и представленные Международной группой Ермака-Макфола по санкциям против РФ.

Отмечается, что ценовой дисконт на российскую марку нефти Urals колеблется в пределах 30%, а география поставок из-за постепенного сокращения покупки нефти западными странами смещается к востоку. В мае 2022 года по сравнению с февралем 2022 года Турция увеличила импорт российской нефти на 50%, Китай – на 25%, а Индия – на 800%.

При этом страны-члены ОЭСР в Азии практически полностью отказались от российской нефти в мае 2022 года, ЕС сократил ее покупку на 12%, а США и Великобритания вместе снизили объемы импорта на 89% по сравнению с февралем 2022г.

По расчетам KSE Institute, в 2023 году добыча нефти в Российской Федерации сократится до 7,27 млн б/д, что на 3,1 млн б/д меньше сегодняшнего показателя или же на 38% меньше действующей квоты в ОПЕК+.

В частности, падение объемов ожидается благодаря окончательному запрету транспортировать российскую нефть в страны ЕС по морскому пути, введенному в Шестом пакете санкций Евросоюза и обязательствам Польши и Германии прекратить импорт российской нефти по трубопроводу "Дружба" до конца 2022 года. Таким образом, ЕС снизит импорт российской нефти на 90% в течение следующих семи месяцев.

Руководитель Центра энергетических и климатических исследований KSE Борис Додонов подчеркнул, что возможности перенаправления этих объемов на другие рынки очень ограничены, а проекты по добыче будут отложены на неопределенный срок, поскольку западные инвесторы, сервисные компании и кредиторы покидают Россию.

"Почти $80 млрд недополученных РФ нефтяных доходов – это конкретная плата за агрессию против Украины. Учитывая ограничения на поставку технологического оборудования для нефтегазового сектора и выход многих ТНК из совместных с РФ энергетических проектов, российскую нефтяную отрасль ожидает дальнейшая стагнация" , – отметила Институт. KSE, вице-президент по экономико-политическим исследованиям Киевской школы экономики Наталья Шаповал.

Напомним, принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что его страна увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в день к 2027 году с текущих 12 миллионов.

В частности, глава ОП Андрея Ермака уверен, что данное решение Саудовской Аравии поможет не только снизить мировые цены, но и снизит доходы страны-агрессора РФ.