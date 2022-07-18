- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Росія внаслідок санкції недоотримала майже $80 млрд нафтових доходів - KSE
Вторгнення в Україну та подальші санкції призвели до суттєвих втрат російського нафтового сектору - до кінця 2022 року обсяг недоотриманих доходів оцінюється у 79 мільярдів долларів.
Про це свідчать розрахунки, проведені експертами KSE Institute та презентовані Міжнародною групою Єрмака-Макфола з питань санкцій проти РФ.
Зазначається, що ціновий дисконт на російську марку нафти Urals коливається в межах 30%, а географія постачань через поступове скорочення купівлі нафти західними державами зміщується на схід. У травні 2022 у порівнянні з лютим 2022 року Туреччина збільшила імпорт російської нафти на 50%, Китай – на 25%, а Індія – на 800%.
При цьому країни-члени ОЕСР в Азії практично повністю відмовилася від російської нафти у травні 2022 року, ЄС скоротив її купівлю на 12%, а США та Велика Британія разом знизили обсяги імпорту на 89% у порівнянні з лютим 2022 р.Підписуйтеся на наш YouTube канал
За розрахунками KSE Institute, у 2023 році видобуток нафти у Російській Федерації скоротиться до 7,27 млн б/д, що на 3,1 млн б/д менше за сьогоднішній показник або ж на 38% менше чинної квоти у ОПЕК+.
Зокрема, падіння обсягів очікується завдяки остаточній забороні транспортувати російську нафту до країн ЄС морським шляхом, запровадженій у Шостому пакеті санкцій Євросоюзу і зобов’язанням Польщі і Німеччини припинити імпорт російської нафти трубопроводом "Дружба" до кінця 2022 року. Таким чином ЄС знизить імпорт російської нафти на 90% протягом наступних семи місяців.
Керівник Центру енергетичних і кліматичних досліджень KSE Борис Додонов наголосив, що можливості перенаправлення цих обсягів на інші ринки є дуже обмеженими, а проєкти з видобутку будуть відкладені на невизначений термін, оскільки західні інвестори, сервісні компанії та кредитори залишають Росію.
"Майже $80 млрд недоотриманих РФ нафтових доходів – це конкретна плата за агресію проти України. Зважаючи на обмеження на постачання технологічного обладнання для нафтогазового сектору та вихід багатьох ТНК із спільних з РФ енергетичних проєктів, російську нафтову галузь очікує подальша стагнація», – зазначила керівниця Інституту KSE, віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Kиївської школи економіки Наталія Шаповал.
Нагадаємо, принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заявив, що його країна збільшить видобуток нафти до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року з поточних 12 мільйонів.
Зокрема, очільник ОП Андрія Єрмака впевнений, що дане рішення Саудівської Аравії допоможе не тільки знизити світові ціни, а й зменшить прибутки країни-агресора РФ.