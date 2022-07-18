Росія внаслідок санкції недоотримала майже $80 млрд нафтових доходів - KSE

Вторгнення в Україну та подальші санкції призвели до суттєвих втрат російського нафтового сектору - до кінця 2022 року обсяг недоотриманих доходів оцінюється у 79 мільярдів долларів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це свідчать розрахунки, проведені експертами KSE Institute та презентовані Міжнародною групою Єрмака-Макфола з питань санкцій проти РФ.

Зазначається, що ціновий дисконт на російську марку нафти Urals коливається в межах 30%, а географія постачань через поступове скорочення купівлі нафти західними державами зміщується на схід. У травні 2022 у порівнянні з лютим 2022 року Туреччина збільшила імпорт російської нафти на 50%, Китай – на 25%, а Індія – на 800%.

При цьому країни-члени ОЕСР в Азії практично повністю відмовилася від російської нафти у травні 2022 року, ЄС скоротив її купівлю на 12%, а США та Велика Британія разом знизили обсяги імпорту на 89% у порівнянні з лютим 2022 р.

За розрахунками KSE Institute, у 2023 році видобуток нафти у Російській Федерації скоротиться до 7,27 млн б/д, що на 3,1 млн б/д менше за сьогоднішній показник або ж на 38% менше чинної квоти у ОПЕК+.

Зокрема, падіння обсягів очікується завдяки остаточній забороні транспортувати російську нафту до країн ЄС морським шляхом, запровадженій у Шостому пакеті санкцій Євросоюзу і зобов’язанням Польщі і Німеччини припинити імпорт російської нафти трубопроводом "Дружба" до кінця 2022 року. Таким чином ЄС знизить імпорт російської нафти на 90% протягом наступних семи місяців.

Керівник Центру енергетичних і кліматичних досліджень KSE Борис Додонов наголосив, що можливості перенаправлення цих обсягів на інші ринки є дуже обмеженими, а проєкти з видобутку будуть відкладені на невизначений термін, оскільки західні інвестори, сервісні компанії та кредитори залишають Росію.

"Майже $80 млрд недоотриманих РФ нафтових доходів – це конкретна плата за агресію проти України. Зважаючи на обмеження на постачання технологічного обладнання для нафтогазового сектору та вихід багатьох ТНК із спільних з РФ енергетичних проєктів, російську нафтову галузь очікує подальша стагнація», – зазначила керівниця Інституту KSE, віцепрезидентка з економіко-політичних досліджень Kиївської школи економіки Наталія Шаповал.

Нагадаємо, принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман заявив, що його країна збільшить видобуток нафти до 13 мільйонів барелів на день до 2027 року з поточних 12 мільйонів.

Зокрема, очільник ОП Андрія Єрмака впевнений, що дане рішення Саудівської Аравії допоможе не тільки знизити світові ціни, а й зменшить прибутки країни-агресора РФ.