Решение Саудовской Аравии по нефти ударит по доходам РФ, - Ермак

Глава Офиса Президента Андрея Ермака уверен, что решение Саудовской Аравии увеличить свои ежедневные мощности по добыче нефти поможет не только снизить мировые цены, но и снизит доходы страны-агрессора РФ.

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Об этом Ермак заявил в Telegram.

"Сейчас очень важно, чтобы мировые лидеры, несмотря на трудности, смогли договориться об ограничении цены на российскую нефть. Это идея, которую предлагала группа Макфола-Ермака как временная мера перед тотальным эмбарго. Ее продвигают США", — подчеркивает глава ОП.

Он также акцентирует внимание на том, что важно, чтобы мир как можно скорее стал энергонезависимым от РФ, поняв, что "жизнь без российских энергоресурсов существует, так же существует жизнь и без государства-террориста России".

Напомним, недавно принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что его страна увеличит добычу нефти до 13 миллионов баррелей в день до 2027 года с текущих 12 миллионов.

Между тем, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) изучает возможность остановки участия России в соглашении по добыче нефти. Идею приостановки участия России в соглашении по добыче нефти рассматривают, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают взрывать способность Москвы добывать больше нефти.

Кроме того, G7 планирует снизить максимальную цену на нефть из РФ. В коммюнике по итогам саммита лидеров стран "Большой семерки" говорилось, что рассматривается вариант запретить все услуги по транспортировке российской нефти, если она продается по цене выше предельной.