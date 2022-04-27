Швейцария задействовала новый пакет санкций против России, включающий угольное эмбарго

В Швейцарии c 18:00 27 апреля вступило в силу решение двухнедельной давности о присоединении к последнему пакету санкций против России, введенному Европейским Союзом 8 апреля и включающему, в частности, запрет на импорт из РФ угля. Об этом говорится в сообщении швейцарского федерального правительства.

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"Новые меры включают далеко идущие санкции в отношении товаров, в том числе запрет на импорт бурого и каменного угля, а также в отношении товаров, являющихся важными источниками дохода для России (например, древесина, цемент, морепродукты, икра)", - сказано в нем.

При этом, несмотря на то, что ЕС отложил вступление в силу запрета на импорт угля и другого твердого ископаемого топлива из РФ до 10 августа, Швейцария решила задействовать такой запрет немедленно уже сейчас.

Кроме того, введены запреты на экспорт в Россию товаров, которые могут способствовать укреплению ее промышленных мощностей, в частности промышленных роботов, а также определенной химической продукции.

Введены и дополнительные санкции в финансовом секторе: любая поддержка российских организаций, находящихся в государственной собственности или под общественным контролем, будет запрещена.

"Немедленно вступает силу и решение о том, что в Швейцарии больше нельзя регистрировать трасты для граждан России, а также физических или юридических лиц, проживающих в России. Различные услуги для таких трастов также будут запрещены", - говорится в сообщении.

В указанный санкционный пакет входят и ограничительные меры против 200 российских физических и юридических лиц, в том числе политиков, пропагандистов и военных, а также ключевых олигархов и членов их семей. Среди попавших под санкции лиц и две дочери президента РФ Владимира Путина.

Кроме того, Федеральный совет 27 апреля также дополнил санкции, введенные против Беларуси, запретом на вывоз банкнот и продажу ценных бумаг белорусским гражданам, резидентам или организациям в любых валютах стран-членов ЕС. Отмечается, до этого запрет касался только ценных бумаг и банкнот в швейцарских франках и евро, причем аналогичную меру планируется применить и к России.

Напомним также, что 7 апреля у США принял закон о запрете импорта нефти, газа, угля и других энергоносителей из России. Вскоре его подписал президент Джозеф Байден.

Перед этим США объявили о ряде новых антироссийских санкций, в частности против Сбербанка, Альфа-Банка и его дочерних структур. Также американским гражданам было запрещено инвестировать в Россию, а самой РФ запретили производить выплаты по госдолгу через счета в американских банках.

Кроме того, американские власти ввели санкции против членов Совета безопасности России, включая Дмитрия Медведева, а также дочерей президента Владимира Путина и главы МИД Сергея Лаврова.

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