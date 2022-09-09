Совет ЕС окончательно приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией

Совет Евросоюза 9 сентября принял решение о полной приостановке действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и Россией. Следовательно, для граждан России будут действовать общие правила визового кодекса. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

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"Соглашение об упрощении визового режима предоставляет привилегированный доступ к ЕС гражданам надежных партнеров, с которыми мы разделяем общие ценности. Сегодняшнее решение является прямым следствием действий России и еще одним доказательством нашей твердой преданности Украине и ее народу", - прокомментировал министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

Это решение означает введение следующих затруднений для граждан страны-агрессора:

визовый сбор для россиян подорожает с 35 до 80 евро;

сроки выдачи виз увеличатся до 15 дней, в некоторых случаях – до 6 месяцев;

получить долгосрочные и многократные визы станет гораздо сложнее;

россиянам нужно будет предоставлять больше подтверждающих документов, то есть они больше не смогут ограничиваться документами "по упрощенному списку".

В то же время такое решение стало больше компромиссом, ведь некоторые страны ЕС требовали полного запрета на въезд россиян, а другие - отказывались поддерживать такое решение.

При этом каждая страна блока может самостоятельно запретить въезд гражданам определенной страны. Этим правом воспользовались страны Балтии и Польша. Они до 19 сентября введут запрет на въезд через внешние границы Европейского союза граждан России с туристическими шенгенскими визами.

Отметим, что Эстония уже сообщила, что введет этот запрет именно с 19 сентября. По данным властей страны, на 5 сентября граждане России имели 49 804 действующие визы, выданные Эстонией, из которых 47 998 краткосрочных и 1805 долгосрочных. Целью поездки в 19 285 случаях указан туризм, а в 20 389 случаях – посещение семьи и друзей.