5 стран Евросоюза самостоятельно запретят выдачу виз россиянам, если такое решение не будет принято на уровне ЕС

Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония заявили, что самостоятельно введут ограничительные меры по въезду россиян, если такое решение не будет принято на уровне ЕС. Свободный въезд граждан России в Европу, по их мнению, может стать серьезной угрозой для общественной безопасности.

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Об этом сообщает издание Financial Times.

Такое заявление со стороны пяти государств-членов ЕС прозвучало в преддверии встречи министров иностранных дел блока, которая состоится 31 августа. В письменном заявлении сказано, что эти пять стран требуют от Брюсселя предложить "соответствующие меры по визам", которые "решительно уменьшат поток российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону".

"Пока такие меры не будут введены на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность установления временных мер на национальном уровне для решения неизбежных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы", — говорится в документе.

FT отмечает, что угроза повышает ставки на переговорах, поскольку Брюссель стремится сохранить единство среди членов ЕС.

"Это наша национальная компетенция согласно принципу национальной безопасности решать вопрос въезда на нашу территорию", – сказал журналистам министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, который также будет присутствовать на переговорах по запрету на выдачу виз гражданам РФ.

Кроме того, в этот же день Европейская народная партия призвала приостановить выдачу россиянам туристических виз из-за войны, которую РФ ведет против Украины.

"Это неприемлемо, чтобы российские туристы отдыхали на европейских пляжах и в ресторанах, в то время как их соотечественники убивают украинцев", - говорится в заявлении партии.

С начала полномасштабной российско-украинской войны в Польшу, Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию въехали в общей сложности около 700 000 россиян. Большинство из них – туристы, которые используют пограничные страны в качестве ворот для поездки на отдых в западные страны ЕС.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в начале августа заявил, что западные партнеры должны ввести для граждан РФ запрет на въезд в свои страны, чтобы остановить Россию в планах аннексировать территорию Украины. В частности речь идет о том, что такое решение должны принять страны ЕС.

Это послужило толчком для дискуссий о запрете выдачи виз россиянам. Некоторые страны предлагали свои варианты того, какие ограничения вводить. Например, Литва предлагала при въезде в страны ЕС спрашивать россиян, чей Крым.