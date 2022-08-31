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5 стран Евросоюза самостоятельно запретят выдачу виз россиянам, если такое решение не будет принято на уровне ЕС
Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония заявили, что самостоятельно введут ограничительные меры по въезду россиян, если такое решение не будет принято на уровне ЕС. Свободный въезд граждан России в Европу, по их мнению, может стать серьезной угрозой для общественной безопасности.
Об этом сообщает издание Financial Times.
Такое заявление со стороны пяти государств-членов ЕС прозвучало в преддверии встречи министров иностранных дел блока, которая состоится 31 августа. В письменном заявлении сказано, что эти пять стран требуют от Брюсселя предложить "соответствующие меры по визам", которые "решительно уменьшат поток российских граждан в Европейский Союз и Шенгенскую зону".
"Пока такие меры не будут введены на уровне ЕС, мы рассмотрим возможность установления временных мер на национальном уровне для решения неизбежных проблем общественной безопасности, связанных с увеличением потока российских граждан через наши границы", — говорится в документе.Подписывайтесь на наш Telegram канал
FT отмечает, что угроза повышает ставки на переговорах, поскольку Брюссель стремится сохранить единство среди членов ЕС.
"Это наша национальная компетенция согласно принципу национальной безопасности решать вопрос въезда на нашу территорию", – сказал журналистам министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, который также будет присутствовать на переговорах по запрету на выдачу виз гражданам РФ.
Кроме того, в этот же день Европейская народная партия призвала приостановить выдачу россиянам туристических виз из-за войны, которую РФ ведет против Украины.
"Это неприемлемо, чтобы российские туристы отдыхали на европейских пляжах и в ресторанах, в то время как их соотечественники убивают украинцев", - говорится в заявлении партии.
С начала полномасштабной российско-украинской войны в Польшу, Финляндию, Латвию, Литву и Эстонию въехали в общей сложности около 700 000 россиян. Большинство из них – туристы, которые используют пограничные страны в качестве ворот для поездки на отдых в западные страны ЕС.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в начале августа заявил, что западные партнеры должны ввести для граждан РФ запрет на въезд в свои страны, чтобы остановить Россию в планах аннексировать территорию Украины. В частности речь идет о том, что такое решение должны принять страны ЕС.
Это послужило толчком для дискуссий о запрете выдачи виз россиянам. Некоторые страны предлагали свои варианты того, какие ограничения вводить. Например, Литва предлагала при въезде в страны ЕС спрашивать россиян, чей Крым.