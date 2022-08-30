Германия и Франция выступили против запрета выдачи виз россиянам

Берлин и Париж пытаются развеять план, направленный на запрет россиянам въезжать в ЕС по туристическим визам.

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Об этом пишет издание Politiсо.

Лидеры восточных и северных стран в последние недели громко призвали ЕС закрыть свои границы для российских путешественников. Но Франция и Германия предупреждают, что это может быть контрпродуктивным, усиливая автократические власти президента Владимира Путина над своим населением, а не подрывая их.

Франция и Германия разослали в столице ЕС меморандум, в котором четко отмечено, что они выступают против запрета на въезд (россиянам в ЕС - ред.), и предупреждают о нежелательных последствиях такого мероприятия.

"Ограничивая контакты с представителями режима и властью сферами жизненно важных интересов ЕС, нам нужно стратегически бороться за "сердца и умы" российского населения — по крайней мере, тех сегментов, которые еще не полностью отчуждены от Запада", - говорится в их заявлении.

Франция и Германия утверждают, что позволить россиянам покидать свою страну – это хорошо. Они настаивают, что "желают сохранить законодательную базу, которая позволяет, в частности, студентам, художникам, ученым, профессионалам - независимо от того, рискуют ли они быть преследуемыми по политическим мотивам - путешествовать в ЕС".

Авторы меморандума отметили, что предостерегают сторонников запрета выдачи виз россиянам "от дальновидных ограничений нашей визовой политики, чтобы предотвратить питание российского нарратива и вызвать непреднамеренное сплочение вокруг флага и/или отчуждение будущих поколений". Но с такой позицией не согласны многие европейские политики.

Напомним, что ЕС намерено приостановить визовый режим с Россией.