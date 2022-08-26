ЕС планирует усложнить выдачу виз россиянам вместо полного запрета

В ЕС предлагают увеличить россиянам, путешествующим в Европейский Союз, плату за визу и ввести дополнительные бюрократические трудности.

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Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что мнения стран-членов ЕС о полном запрете на въезд для россиян разделились

По словам министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, правительство которой сейчас председательствует в ЕС, Чехия предложит полностью приостановить действие соглашений об упрощении визового режима с Россией и Беларусью на встрече министров иностранных дел в Праге на следующей неделе как компромиссное решение.

Этот шаг не отвечает полному запрету для туристов, к которому призывают некоторые члены ЕС и все равно позволит россиянам и белорусам подавать документы на краткосрочный въезд. Но это увеличит время оформления виз, потребует больше документов и увеличит расходы на визовый сбор с 35 евро до 80.

Чиновники ожидают жестких дебатов в Праге по объему ограничений, поскольку Германия, Австрия и южные страны ЕС, скорее всего, не поддержат полный запрет на въезд для граждан РФ.

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель ранее на этой неделе заявил, что запрет на въезд всем россиянам является "не хорошей идеей", указав на многих россиян, желающих бежать из своей страны. Канцлер Германии Олаф Шольц также облил холодной водой полный запрет, сказав: "Это война Путина".

Но лидеры на северо-востоке ЕС заняли более жесткую позицию. Из-за прекращения авиарейсов между Россией и ЕС власти региона заметили, что российские путешественники пересекают Финляндию, Эстонию и Латвию наземным транспортом – многие из них въезжают за визами, выданными другими государствами-членами ЕС.

Безвизовое Шенгенское пространство дает доступ ко всему блоку. Поэтому правительства стран Балтии обдумывают, как заблокировать въезд российским гражданам, путешествующим по шенгенским визам, выданным другими европейскими странами. Власти Чехии, Дании и Польши также призвали к более жестким ограничениям.

Некоторые члены ЕС также приняли односторонние меры. Эстония заблокировала уже выданные российские визы, а Финляндия ввела резкие ограничения на туристические визы, сократив их количество примерно до 10% от текущего количества.

Балтийские лидеры уже сигнализировали, что они могут продвигать региональный запрет на российские визы, если ЕС не даст ответа. Президент Литвы Гитанас Науседа отверг мнение о том, что русский народ не должен нести расходы по вторжению.

"Сегодня мы обманываем себя, что это война Путина и что русский народ не имеет к ней никакого отношения. К сожалению, это не так, русский народ поддерживает войну", - сказал Науседа.

Напомним, Литва также предлагает предоставить право пограничникам при попытках въезда россиян в страны Европейского Союза спрашивать у них об отношении к войне в Украине и оккупации Крыма.

Напомним, что ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин призвала принять общеевропейское решение об ограничении въезда в страны Шенгенской зоны для российских туристов. По ее словам, неправильно, что россияне могут жить нормальной жизнью и путешествовать по Европе, когда их страна ведет агрессивную войну.

В свою очередь, с аналогичным призывом выступила и премьер Эстонии Кая Каллас. В частности, она заявила, что посещение Европы является "привилегией, а не правом человека".