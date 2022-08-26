ЄС планує ускладнити видачу віз росіянам замість повної заборони

В ЄС пропонують збільшити для росіян, які подорожують до Європейського Союзу, плату за візу та ввести додаткові бюрократичні труднощі.

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Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що думки країн-членів ЄС щодо повної заборони на в’їзд для росіян розділилися

За словами міністра закордонних справ Яна Ліпавського, уряд Чехії, який зараз головує в ЄС, запропонує повністю призупинити дію угод про спрощення візового режиму з Росією та Білоруссю на зустрічі міністрів закордонних справ у Празі наступного тижня, як копромісне рішення.

Цей крок не відповідає повній забороні для туристів, до якої закликають деякі члени ЄС і все одно дозволить росіянам і білорусам подавати документи на короткостроковий в'їзд. Але це збільшить час оформлення віз, вимагатиме більше документів і збільшить витрати візовий збір з 35 євро до 80.

Чиновники очікують жорстких дебатів у Празі щодо обсягу обмежень, оскільки Німеччина, Австрія та південні країни ЄС, які покладаються на туризм, швидше за все, не підтримають повну заборону на в’їзд для громадян РФ.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель раніше цього тижня заявив, що заборона на в’їзд усім росіянам є "не гарною ідеєю", вказавши на багатьох росіян, які хочуть втекти зі своєї країни. Канцлер Німеччини Олаф Шольц також облив холодною водою повну заборону, сказавши: "Це війна Путіна".

Але лідери на північному сході ЄС зайняли жорсткішу позицію. Через припинення авіарейсів між Росією та ЄС влада регіону помітила, що російські мандрівники перетинають Фінляндію, Естонію та Латвію наземним транспортом – багато з них в’їжджають за візами, виданими іншими державами-членами ЄС.

Безвізовий Шенгенський простір дає доступ до всього блоку. Тож уряди країн Балтії обмірковують, як заблокувати в’їзд російським громадянам, які подорожують за шенгенськими візами, виданими іншими європейськими країнами. Влада Чехії, Данії та Польщі також закликала до жорсткіших обмежень.

Деякі члени ЄС також вжили односторонніх заходів. Естонія заблокувала вже видані російські візи, а Фінляндія ввела різкі обмеження на туристичні візи, скоротивши їх кількість приблизно до 10% від поточної кількості.

Балтійські лідери вже сигналізували, що вони можуть просувати регіональну заборону на російські візи, якщо ЄС не дасть твердої відповіді. Президент Литви Гітанас Науседа відкинув думку про те, що російський народ не повинен нести витрати за вторгнення.

"Сьогодні ми обманюємо себе, що це війна Путіна і що російський народ не має до неї жодного відношення. На жаль, це не так, російський народ підтримує війну", — сказав Науседа.

Нагадаємо, Литва також пропонує надати право прикордонникам при спробах вʼїзду росіян до країн Європейського Союзу запитувати в них про ставлення до війни в Україні та окупації Криму.

Зазначимо, що раніше прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін закликала ухвалити загальноєвропейське рішення про обмеження в'їзду до країн Шенгенської зони для російських туристів. За її словами, неправильно, що росіяни можуть жити нормальним життям та подорожувати Європою, коли їхня країна веде агресивну війну.

У свою чергу, з аналогічним закликом виступила і прем'єр Естонії, яка також межує з РФ Кая Каллас. Зокрема, вона заявила, що відвідування Європи є "привілеєм, а не правом людини".