5 країн Євросоюзу самостійно заборонять видачу віз росіянам, якщо таке рішення не ухвалять на рівні ЄС

Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія заявили, що самостійно запровадять обмежувальні заходи для в'їзду росіян, якщо таке рішення не ухвалять на рівні ЄС. Вільний в'їзд громадян Росії до Європи, на їхню думку, може стати серйозною загрозою громадській безпеці.

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Про це повідомляє видання Financial Times.

Така заява з боку п'яти держав-членів ЄС прозвучала напередодні зустрічі міністрів закордонних справ блоку, яка відбудеться 31 серпня. В письмовій заяву сказано, що ці п'ять країн вимагають від Брюсселю запропонувати "відповідні заходи щодо віз", які "рішуче зменшать потік російських громадян до Європейського Союзу та Шенгенської зони".

"Поки такі заходи не будуть введені на рівні ЄС, ми розглянемо можливість встановлення тимчасових заходів на національному рівні для вирішення неминучих проблем громадської безпеки, пов’язаних зі збільшенням потоку російських громадян через наші кордони", — йдеться в документі.

FT зазначає, що загроза підвищує ставки на переговорах, оскільки Брюссель прагне зберегти єдність серед членів ЄС.

"Це наша національна компетенція згідно з принципом національної безпеки вирішувати питання в’їзду на нашу територію", – сказав журналістам міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, який також буде присутній на переговорах щодо заборони на видачу віз громадянам РФ.

Крім того, цього ж дня Європейська народна партія, закликала призупинити видачу росіянам туристичних віз через війну, яку РФ веде проти України.

"Це неприйнятно, щоб російські туристи відпочивали на європейських пляжах та у ресторанах у той час, як їхні співвітчизники вбивають українців", - йдеться у заяві партії.

З початку повномасштабної російсько-української війни до Польщі, Фінляндії, Латвії, Литви та Естонії в'їхали загалом близько 700 000 росіян. Більшість із них – туристи, які використовують прикордонні країни як ворота для поїздки на відпочинок до західних країн ЄС.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський на початку серпня заявив, що західні партнери мають запровадити для громадян РФ заборону на в'їзд до своїх країн, щоб зупинити Росію у планах анексувати територію України. Зокрема, мова йде про те, що таке рішення мають прийняти країни ЄС.

Це стало поштовхом для дискусій щодо заборони видачі віз росіянам. Деякі країни пропонували свої варіанти того, які обмеження вводити. Наприклад, Литва пропонувала при в'їзді в країни ЄС питати у росіян, чий Крим.