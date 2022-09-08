Эстония закрывает с 19 сентября въезд для граждан России

В ночь с 18 на 19 сентября Эстония закроет въезд для россиян, в том числе имеющим шенгенские визы, выданные третьими государствами. Об этом 8 сентября сообщил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу во время брифига правительства страны.

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По его словам, эта мера должна способствовать уменьшению въезда граждан РФ.

"Не приезжайте в Эстонию, вам здесь не рады", – объяснил Рейнсалу позицию Эстонии по отношению к гражданам России.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс добавил, что ранее ежедневно в Эстонию въезжали 600 россиян непосредственно из РФ, а после введения ограничений это число упало до 100-150 человек в сутки.

Накануне министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что кроме Эстонии, Латвия и Литва достигли договоренности о "существенном ограничении" пересечения сухопутной границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы Евросоюза.

Полная остановка действия соглашения между ЕС и РФ об упрощении визового режима назначена Еврокомиссией на 12 сентября, но это решение еще предстоит утвердить Советом ЕС. Но заборную на въезд гражданам РФ в ЕС пока не вводят.

При этом еще до этого решения Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония предупредили, что самостоятельно введут ограничительные меры по въезду россиян, если такое решение не будет принято на уровне ЕС. Свободный въезд граждан России в Европу, по их мнению, может стать серьезной угрозой для общественной безопасности.