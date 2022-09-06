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Еврокомиссия назвала вероятную дату прекращения соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам

Еврокомиссия назвала вероятную дату прекращения соглашения об упрощенной выдаче виз россиянам

Полная остановка действия соглашения между ЕС и РФ об упрощении визового режима назначена Еврокомиссией на 12 сентября, но это решение еще должен утвердить Совет ЕС. Об этом 6 сентября сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

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Прекращение действия этого соглашения означает, что визовый сбор для россиян подорожает с 35 до 80 евро, а срок принятия консульствами решения по визовым заявкам увеличится с 10 до 15 дней. Долгосрочные и многоразовые визы либо не будут выдавать вообще, либо их количество значительно уменьшится.

Россияне с многократной визой смогут по-прежнему въезжать в ЕС до истечения их срока действия.

"Если агрессия по отношению к стране-кандидату на вступление в ЕС продолжается, российские граждане не могут пользоваться упрощением путешествий в Европу. ЕС снова демонстрирует свое непоколебимое единство в своем ответе на военную агрессию России", — прокомментировала вице-президент по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас.

Отдельные страны блока могут пересматривать принятые решения по уже выданным визам.

Накануне Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония заявили, что самостоятельно введут ограничительные меры по въезду россиян, если такое решение не будет принято на уровне ЕС. Свободный въезд граждан России в Европу, по их мнению, может стать серьезной угрозой для общественной безопасности.

В свою очередь Германия и Франция сообщали, что выступают против запрета выдачи виз россиянам.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Вита Молодан