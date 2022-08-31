Зеленский призвал Европу заблокировать российские госСМИ и выгнать их сотрудников

Президент Владимир Зеленский считает необходимым запрет вещания российских государственных телеканалов и пребывания сотрудников российских СМИ в европейских странах. Об этом он сказал в обращении к участникам ежегодной конференции Forum 2000, прошедшей 31 августа в Праге.

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Он, в частности, указал, что потенциал России как государства-террориста еще не разрушен теми санкциями, которые против нее были введены, и она до сих пор надеется на адаптацию к ним.

"Так что нужны новые санкционные пакеты. От всех без исключения. За радиационный шантаж на Запорожской АЭС "Росатом" и вся атомная отрасль России должны получить блокирующие санкции. Российские атомщики работают на повторение Чернобыльской катастрофы – это должно быть наказано. Пока еще не поздно", – заявил глава государства.

Кроме того, по мнению Зеленского, нужно полностью заблокировать российской банковской системе доступ к международным рынкам и заблокировать продажу российских энергоносителей.

"Сколько можно об этом говорить? Это абсурдно, что российские банки до сих пор могут работать с мировой финансовой системой, когда российское государство делает все, чтобы нанести миру как можно больше вреда!.. Мы должны сделать все, чтобы убрать любую энергетическую зависимость от России, чтобы ликвидировать ее возможность зарабатывать на энергоносителях и помочь людям выстоять в этом кризисе", - указал он.

Со своей стороны, по словам президента, Украина предлагает странам ЕС свою электроэнергию, которая значительно дешевле, чем на европейском рынке и которую она может экспортировать в разы больше, чем сейчас.

Как добавил Зеленский, благодаря этому Украина способна помочь преодолеть ценовой кризис как минимум соседним странам ЕС, а это "точно снизит остроту ценового кризиса" и во всей Европе.

"Еще один обязательный шаг, который мы должны сделать сейчас, ценностный шаг, этический: до сих пор в европейских странах могут работать российские пропагандисты, до сих пор в европейских странах доступно российское телевидение, которое является едва ли не самым большим дезинформатором в мире. И против кого они работают, скажите мне? Что именно они пытаются разрушить или хотя бы дискредитировать прежде всего? Европейскую демократию!" – отметил он.

По мнению главы украинского государства, Европа нуждается в полной защите от российской пропаганды из-за невозможности пребывания на ее территории ответственных за это лиц.

"Ни один российский пропагандист не должен остаться на территории ЕС. Ни один российский государственный телеканал не должен работать на территории ЕС. И территория ЕС должна быть закрыта для тех граждан России, которые используют Европу, чтобы отдохнуть от зла, которому они потакают у себя дома своим молчанием", – заявил Зеленский.

Он считает, что визовые ограничения будут побуждать граждан России чувствовать, "что за свободу нужно бороться", а с другой стороны, закрытие европейского визового пространства для туристов из России точно защитит все страны "от убийц, находившихся в Солсбери или в Врбетице".