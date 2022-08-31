Зеленський закликав Європу заблокувати російські держЗМІ та вигнати їх співробітників

Президент Володимир Зеленський вважає необхідною заборону мовлення російських державних телеканалів та перебування співробітників російських ЗМІ у європейських країнах. Про це він сказав у зверненні до учасників щорічної конференції Forum 2000, що відбулася 31 серпня у Празі.

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Він, зокрема, вказав, що потенціал Росії як держави-терориста ще не зруйнований тими санкціями, які проти неї були введені, і вона ще досі сподівається на адаптацію до них.

"Отже, потрібні нові санкційні пакети. Від усіх без винятку. За радіаційний шантаж на Запорізькій АЕС "Росатом" і вся атомна галузь Росії повинні отримати блокувальні санкції. Російські атомники працюють на повторення Чорнобильської катастрофи – це має бути покарано. Поки ще не пізно", - заявив глава держави.

Крім того, на думку Зеленського, потрібно повністю заблокувати російській банківській системі доступ до міжнародних ринків та заблокувати продаж російських енергоносіїв.

"Скільки можна про це говорити? Це абсурдно, що російські банки досі можуть працювати зі світовою фінансовою системою, коли російська держава робить усе, щоб завдати світу якнайбільше шкоди!.. Ми повинні зробити все, щоб прибрати будь-яку енергетичну залежність від Росії, щоб ліквідувати її можливість заробляти на енергоносіях і щоб допомогти людям вистояти в цій кризі", - вказав він.

Зі свого боку, за словами президента, Україна пропонуєм країнам ЄС свою електроенергію, яка значно дешевша, ніж на європейському ринку і яку вона може експортувати в рази більше, ніж зараз.

Як додав Зеленський, завдяки цьому Україна здатна допомогти подолати цінову кризу як мінімум сусіднім країнам ЄС, а це "точно зменшить гостроту цінової кризи" і в усій Європі.

"Ще один обов’язковий крок, який ми маємо зробити зараз, ціннісний крок, етичний: досі у європейських країнах можуть працювати російські пропагандисти, досі у європейських країнах доступне російське телебачення, яке є чи не найбільшим дезінформатором у світі. І проти кого вони працюють, скажіть мені? Що саме вони намагаються зруйнувати чи хоча б дискредитувати найперше? Європейську демократію!" - зазначив він.

На думку глави української держави, Європа потребує повного захисту від російської пропаганди через унеможливлення перебування на її території відповідальних за це осіб.

"Жоден російський пропагандист не має залишитися на території ЄС. Жоден російський державний телеканал не має працювати на території ЄС. І територія ЄС має бути закритою для тих громадян Росії, які використовують Європу, щоб перепочити від зла, якому вони потурають у себе вдома своїм мовчанням", - заявив Зеленський.

Він вважає, що візові обмеження спонукатимуть громадян Росії відчувати, "що за свободу потрібно боротися", а з іншого боку закриття європейського візового простору для туристів з Росії точно захистить усі країни "від убивць, які були у Солсбері чи у Врбетіце".