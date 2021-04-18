Чехия выдворяет 18 российских дипломатов и обвиняет РФ во взрывах на военном складе

Руководство Чешской Республики приняло решение выслать с территории страны 18 сотрудников российского посольства, которых признали членами российских спецслужб.

Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, сообщает Aktualne.cz. Российские дипломаты должны покинуть Чехию в течение ближайших 48 часов.

"В пятницу вечером мы с вице-премьер-министром Гамачеком были четко проинформированы о серьезных факты, касающиеся безопасности нашей страны. Сегодня мы проинформировали президента Земана об этом деле и предложили дальнейшие действия, президент выразил нам абсолютную поддержку", — отметил Бабиш.

Премьер считает, что "есть обоснованное подозрение в причастности офицеров российской спецслужбы ГРУ, подразделение 29155, к взрыву складов боеприпасов в комплексе Врбетице в 2014 году".

По словам Бабиша, этот взрыв нанес огромный материальный ущерб и привел к гибели двух местных жителей.

"Мне очень жаль, что из-за этого чешско-российские отношения пострадают. Однако, как уже сказал премьер-министр, Чешская Республика должна отреагировать", — заявил вице-премьер-министр Ян Гамачек, сравнив нынешнюю ситуацию с отравлением в Солсбери 2018 года.

Как напоминает novinky.cz, взрывы в местах расположения боеприпасов в Врбетице произошли в октябре и декабре 2014 года. Склад №16 в Врбетице взорвался 16 октября 2014 года, второй склад №12 — 3 декабря того же года.

В результате первого взрыва погибли два человека. Оба склада были арендованы остравской компанией Imex Group. Боеприпасы, хранившиеся на других складах, были вывезены из Врбетиц. Реконструкция закончилась только в октябре прошлого года. Ее стоимость достигает сотен миллионов крон.

Позднее Чешский Национальный центр по борьбе с организованной преступностью в своем Twitter объявил о розыске двух человек "в связи с расследованием обстоятельств тяжелого преступления".

К сообщению добавлены фотографии российских агентов "Петрова" и "Боширова", известных попыткой отравления в британском Солсбери. Вероятно, речь идет об участии этих российских агентов в организации взрыва военного склада.

Напомним, в начале марта 2018 года в британском Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Бывший британский премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила в парламенте, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России.

Как сообщалось, Совет ЕС по иностранным делам ввел санкции в рамках нового режима по борьбе с химическим оружием. В список включены в том числе сотрудники ГРУ, "ответственные за хранение, транспортировку и использование в Солсбери токсичного нервно-паралитического агента" 4 марта 2018 года.

Санкции подразумевают запрет на въезд в ЕС лицам, причастным к применению химического оружия, а также заморозку активов физических и юридических лиц.