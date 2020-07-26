Происшествия 1 час назад

Отравление "Новичком" в Британии: суд расширил расследование

В деле отравления "Новичком" женщины в Эймсбери суд выдал новое постановление

Отравление "Новичком" в Британии. Фото: Getty Images Отравление "Новичком" в Британии. Фото: Getty Images
Отравление "Новичком" в Британии. Фото: Getty Images

Высокий суд Лондона постановил расширить расследование с целью установить обстоятельства смерти в 2018 году британки Дон Стерджес.

Женщина, по версии следствия, подверглась воздействию нервно-паралитических веществ группы "Новичок" в Эймсбери, сообщает DW.

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Указано, что решение суда стало ответом на жалобу адвоката Майкла Менсфилда, представляющего интересы несовершеннолетней дочери Стерджес (имя ее не разглашается), и еще одного родственника умершей. Их обвинения, в частности, касались выводов коронера графства Уилтшир Дэвида Ридли.

Он решил не рассматривать вопрос о том, могут ли ответственность за смерть британки нести "какие-либо российские госагенты", за исключением уже находящихся под подозрением предполагаемых сотрудников Главного управления Генштаба РФ, известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Кроме того, коронер отказался изучать аспекты, связанные с источником происхождения веществ группы "Новичок", а также "ключевые вопросы", касающиеся того, как операция была проведена, отметил Менсфилд.

Родственники сочли первое решение Ридли "иррациональным и ошибочным", а также полагали, что тот пришел к ложному заключению относительно отсутствия у него задачи установить "ответственность российского государства".

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Как известно, инцидент в Эймсбери произошел в конце июня 2018 года, когда двух жителей города Чарли Роули и Дон Стерджес обнаружили без сознания.

Впоследствии Стерджес скончалась, а Роули позднее выписали из больницы.

Примечательно, что Эймсбери расположен в 10 км от Солсбери, где до этого веществом "Новичок" отравили бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля с дочерью.

Ранее посол Великобритании в РФ Дебора Броннерт заявила, что дело Скрипалей может расследоваться годами.

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