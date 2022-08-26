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Гаага вимагає звільнення від санкцій ЄС проти Росії
Нідерландське місто Гаага заявило, що проситиме тимчасового звільнення від санкцій ЄС проти Росії, оскільки воно намагається вчасно знайти заміну контракту з російським постачальником газу "Газпромом".
Про це пише Reuters.
Санкції, запроваджені Європейським Союзом проти Росії після її вторгнення в Україну, зобов’язують уряди та інші державні органи припинити діючі контракти з російськими компаніями до 10 жовтня.
Для Гааги це означає, що вона повинна знайти нового постачальника газу, щоб замінити існуючу угоду з "Газпромом".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Місто заявило, що провело загальноєвропейський тендер у червні та липні, але не отримало жодної пропозиції від потенційних постачальників.
"Індивідуальні переговори з постачальниками обов’язково призведуть до угоди, але не раніше кінцевого терміну - 10 жовтня. Ми проситимемо звільнення від нашої поточної домовленості до 1 січня 2023 року, щоб гарантувати безпеку поставок і сприяти переговорам", — написала в листі до міської ради олдермен Саскія Бруїнс.
Вона впевнена, що влада дозволить відстрочку, оскільки Гаага виконала умову проведення своєчасного тендеру без позитивного результату.
Однак вона додала, що будь-який новий контракт, який набуде чинності 1 січня, буде значно дорожчим, ніж нинішня домовленість міста з "Газпромом".
Гаага є одним із багатьох муніципалітетів Нідерландів, які мають енергетичний контракт з "Газпромом", але першим повідомив, що проситиме звільнення від санкцій.
Зазначимо, що геополітичне протистояння підняло ціни на енергоносії до рекордного рівня. Так, ціни на газ на Нідерландському хабі TTF 22 серпня перевищили 3 тисячі доларів за тисячу кубометрів.