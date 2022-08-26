Гаага требует освобождения от санкций ЕС против России

Нидерландский город Гаага заявил, что будет просить о временном освобождении от санкций ЕС против России, поскольку город пытается вовремя найти замену контракта с российским поставщиком газа "Газпромом".

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Об этом пишет Reuters.

Санкции, введенные Европейским Союзом против России после ее вторжения в Украину, обязывают правительства и другие государственные органы прекратить действующие контракты с российскими компаниями до 10 октября.

Для Гааги это означает, что она должна найти нового поставщика газа, чтобы заменить существующее соглашение с "Газпромом".

Город заявил, что провел общеевропейский тендер в июне и июле, но не получил никакого предложения от потенциальных поставщиков.

"Индивидуальные переговоры с поставщиками обязательно приведут к соглашению, но не раньше окончательного срока - 10 октября. Мы будем просить освобождение от нашей текущей договоренности до 1 января 2023 года, чтобы обеспечить безопасность поставок и содействовать переговорам", - написала в письме городскому совету олдермен Саския Бруинс.

Она уверена, что власти разрешат отсрочку, поскольку Гаага выполнила условие проведения своевременного тендера без положительного результата.

Однако она добавила, что любой новый контракт, который вступит в силу 1 января, будет значительно дороже нынешней договоренности города с "Газпромом".

Гаага является одним из многих муниципалитетов Нидерландов, имеющих энергетический контракт с "Газпромом", но первым сообщил, что будет просить освобождение от санкций.

Отметим, что геополитическое противостояние подняло цены на энергоносители до рекордного уровня. Так, цены на газ на Нидерландском хабе TTF 22 августа превысили 3 тысячи долларов за тысячу кубометров.