Путин делает ставку на газовый шантаж Европы ради мира в Украине на его условиях, - СМИ

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин сейчас делает ставку на то, что растущие цены на энергоносители и возможный дефицит газа этой зимой убедит Европу вынудить Украину к перемирию на условиях России.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на анонимные источники из Кремля.

Издание отмечает, что Москва делает ставку на газовый шантаж Европы, так как это единственный путь к миру, который видят в Кремле, учитывая, что Киев говорит, что не будет вести переговоры, пока Россия не уйдет со всей Украины.

В стране-агрессоре надеются на холодную погоду, ведь суровый зимний климат уже помогал России достигать военных целей – например, во время войны с Наполеоном или в противостоянии Гитлеру.

"Это будет тяжелая зима для европейцев из-за нехватки энергоносителей. Некоторые европейские лидеры могут дважды подумать о том, чтобы продолжать поддерживать Украину, и подумают, что пришло время для соглашения", - заявило изданию один из источников в Кремле.

Второй источник, близкий к Кремлю, также заявил, что Москва ожидает пошатывание европейского единства на фоне зимних затруднений.

Украина и ее западные партнеры говорят, что не планируют отступать, а официальные лица США на условиях анонимности говорят, что пока не видят никаких признаков колебания поддержки Украины.

Издание отмечает, что геополитическое противостояние подняло цены на энергоносители до рекордного уровня. Европейский Союз запретил российский уголь и одобрил частичный запрет на импорт российской сырой нефти, чтобы наказать Москву за "специальную военную операцию", начатую 24 февраля.

И Россия нанесла свой удар, резко сократив экспорт газа в Европу.

Европейские правительства стремились повысить устойчивость к энергетическому давлению этой зимой, ища альтернативные источники поставок и внедряя меры по энергосбережению, но немногие из энергетиков верят, что они смогут удовлетворить все их потребности.

В Кремле обвиняют в сокращении газовых потоков технические проблемы, санкции Запада и отказ некоторых стран платить в рублях. Тем временем, рекордные доходы от нефти и газа продолжают наполнять бюджет страны-агрессора России.

Первый источник, близкий к российским властям, сообщил, что Москва в любом будущем потенциальном мирном соглашении хочет закрепить оккупацию Донбасса, а также чтобы Киев обязался соблюдать военный нейтралитет.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится ни на одно предложение заморозить текущие линии фронта, чтобы "успокоить" Москву.

"Для того чтобы переговоры с Россией стали возможными, необходимо изменить статус-кво на фронте в пользу Вооруженных сил Украины", - заявил Reuters советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он сказал, что Запад передает Киеву достаточно оружия, чтобы "не упасть", но недостаточно, чтобы победить, добавив, что нужна гораздо большая поддержка.

Отметим, Турция нацелена на организацию переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским "для прекращения боевых действий".