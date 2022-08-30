"Агенты российского влияния" в западных СМИ: как не попасть на крючок пропаганды

Российские нарративы, созданные и распространяемые росСМИ и пророссийскими телеграмм-каналами, время от времени, к сожалению, но находят свое отражение и на страницах западных медиа. Однако если детально анализировать такую информацию, а особенно ее авторов, то причастность "русского следа" к появлению негативных об Украине материалов в иноСМИ становится очевидной.

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На днях, например, почтенное немецкое издание "Handelsblatt" опубликовало статью с упреками в адрес украинского президента. В чем-то конкретном Владимир Зеленский обвинен не был. Но автор несколько манипулировал на тему атак России в День независимости Украины, подчеркивая, что "несмотря на заявления Зеленского, они так и не состоялись", а также намекал на "раскол в рядах сторонников президента". Материал, очевидно, стремится убедить читателя в том, что Зеленский якобы часто прибегает к "не сбывающимся угрозам", а потому "доверие к нему должно падать".

Встречая подобные публикации в западных СМИ, прежде всего следует учитывать их авторов. В этом случае речь идет о немецком журналисте Матиасе Брюггманне. По странному стечению обстоятельств, его статьи довольно часто переводятся на русский язык и цитируются росСМИ, в том числе и наиболее пропагандистским Russia Today. .

Еще один пример касается уже британского издания The Spectator. Один из его авторов - Росс Кларк - недавно опубликовал колонку, убеждающую в том, что западные санкции против России якобы не работают так, как должны. Он намекает, что российская нефть продолжает попадать в Европу, и не исключает, что и в Британию (в виде реэкспорта через третьи страны) тоже. И хотя весь материал построен на предположениях, статья полностью соответствует одному из наиболее популярных нарративов российской пропаганды, а именно: "западный мир страдает от санкций больше России".

Интересно, что в одном из своих предыдущих материалов, Росс Кларк делал очень комплементарные заявления в адрес российского президента. Он писал, в частности, что "Путин лишил ЕС политической воли", а его действия якобы "привели к краху политической силы Европейского Союза".

Публикации такого тона, которые еще и следуют одна за другой, вряд ли могут быть всего-навсего совпадением.

В общем, западные медиа, если бы нам не хотелось в это верить, но достаточно уязвимы к российскому влиянию. Ряд корреспондентов западных СМИ работали и продолжают работать в офисах в Москве. А некоторые из них могут скрывать свою финансовую или иную зависимость от российских спецслужб.

Среди ярких примеров зависимости западного журналиста, в свое время касавшегося Украины, был случай с автором швейцарского издания L'Illustré. Арно Беда публиковал ряд обвинений в адрес Украинской ассоциации футбола. А потом чтобы презентовать свое "громкое расследование" в эфире 112-го телеканала Виктора Медведчука лично прибыл в Украину. Более того, по данным украинских СМИ, он прибыл тогда еще и личным самолетом упомянутого Медведчука .

Со временем ни НАБУ, ни САП не нашли доказательств вины руководства ассоциации. и президента УАФ Андрея Павелко, в частности, во всем, что им приписывал Арно Беда, но шума наделал достаточно, и гонорар тогда точно был отработан.

Поэтому, читая западные СМИ, особенно сейчас, когда война против Украины разворачивается на всех фронтах, будьте бдительны, внимательны и критически. Проверить любого автора того или иного материала на наличие "признаков любви к России" или на предмет связей с политиками типа Медведчука - за помощь Google не так уж сложно.