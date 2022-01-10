Доказательств вины президента УАФ Павелко по делу "футбольных мини-полей" нет, — глава САП

Дело про строительство искусственных футбольных полей из НАБУ передали Нацполиции. Среди причин такого решения — отсутствие доказательств вины экс-народного депутата, президента УАФ Андрея Павелко.

Об этом в интервью "Главкому" рассказал исполняющий обязанности главы Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) Максим Грищук.

НАБУ передало производство в Нацполицию, поскольку роль подследственного субъекта в данном деле не нашла своего подтверждения. Кроме того, в полиции было подобное производство по представителям частных предприятий.

"Производство касалось закупки по завышенным ценам материалов для изготовления искусственных футбольных полей. Эта закупка осуществлялась за рубежом, затем через предприятия в Украине они перепродавались. Детективы и прокуроры обратились с рядом запросов в различные страны о международной правовой помощи. В дальнейшем детективами НАБУ направлено нам письмо, где отмечалось, что роль подследственного им субъекта в данном уголовном производстве не нашла своего подтверждения", — отметил Грищук.

Руководитель САП добавил, что в практике антикоррупционного органа существуют случаи, когда уголовные производства начинает расследовать НАБУ, однако впоследствии прокуроры приходят к выводу, что следует определять подследственность по другому органу из-за отсутствия субъектов НАБУ.

Напомним, в июне 2018 года детективы НАБУ начали расследование по фактам возможных злоупотреблений служебных лиц при строительстве футбольных полей с искусственным покрытием. Заявителем в производстве выступила ОО "Инициативы будущего".

В УАФ еще тогда заявили о заказном характере попыток дискредитации и уголовного преследования. А впоследствии отсутствие каких-либо доказательств вины главы УАФ или других ее представителей в якобы "незаконном" строительстве футбольных мини-полей подтвердила и так называемая футбольная ВСК в Верховной Раде.