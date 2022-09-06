Єврокомісія назвала ймовірну дату припинення угоди про спрощену видачу віз росіянам

Повна зупинка дії угоди між ЄС і РФ про спрощення візового режиму призначена Єврокомісією на 12 вересня, але це рішення ще має затвердити Рада ЄС. Про це 6 вересня повідомила пресслужба Єврокомісії.

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Припинення дії цієї угоди означає, що візовий збір для росіян подорожчає з 35 євро до 80 євро, а термін прийняття консульствами рішення щодо візових заявок збільшиться з 10 до 15 днів. Довгострокові та багаторазові візи або не будуть видавати взагалі, або їх кількість значно зменшиться.

Росіяни з багаторазовою візою зможуть, як і раніше, в'їжджати до ЄС до закінчення їхнього терміну дії.

"Якщо агресія щодо країни-кандидата на вступ до ЄС триває, російські громадяни не можуть користуватися спрощенням подорожей до Європи. ЄС знову демонструє свою непохитну єдність у своїй відповіді на військову агресію Росії", — прокоментувала віце-президент з просування європейського способу життя Маргарітіс Схінас.

Окремі країни блоку можуть переглядати прийняті рішення щодо вже виданих віз.

Напередодні Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія заявили, що самостійно запровадять обмежувальні заходи для в'їзду росіян, якщо таке рішення не ухвалять на рівні ЄС. Вільний в'їзд громадян Росії до Європи, на їхню думку, може стати серйозною загрозою громадській безпеці.

В свою чергу Німеччина та Франція повідомляли, що виступають проти заборони видачі віз росіянам.

Джерело фото: ua.depositphotos.com