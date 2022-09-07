Страны Балтии договорились о "существенном ограничении" пересечения границ для россиян, — глава МИД Латвии

Латвия, Литва и Эстония достигли договоренности о "существенном ограничении" пересечения сухопутной границы гражданами Российской Федерации, имеющими шенгенские визы Евросоюза. Об этом 7 сентября сообщил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Он уточнил, что некоторые исключения по въезду россиян в страны Балтии будут. По предварительной информации, исключения могут сделать для водителей фур, дипломатов и семей, въезжающих по семейным и гуманитарным причинам.

Официально о запрете объявят в ближайшие дни, отметил глава латвийского МИД. Решения будут приниматься национальными правительствами в соответствии с национальными процедурами и вступят в силу одновременно.

Полная остановка действия соглашения между ЕС и РФ об упрощении визового режима назначена Еврокомиссией на 12 сентября, но это решение еще предстоит утвердить Советом ЕС. Но заборную на въезд гражданам РФ в ЕС пока не вводят.

При этом ранее Польша, Финляндия, Латвия, Литва и Эстония заявили, что самостоятельно введут ограничительные меры по въезду россиян, если такое решение не будет принято на уровне ЕС. Свободный въезд граждан России в Европу, по их мнению, может стать серьезной угрозой для общественной безопасности.