Зеленський звільнив послів України у Швейцарії та Нідерландах

Президент України 27 вересня підписав два укази про звільнення послів України в Швейцарії, Князівстві Ліхтенштейн та Нідерладах. Документи опублікувала пресслужба Офісу Президента.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Указом №669/2022 Зеленський звільнив Максима Кононенка з посад надзвичайного і повноважного посла України в Королівстві Нідерланди та постійного представника України при Організації по забороні хімічної зброї.

Указом №670/2022 очільник держави звільнив Артема Рибченка з посад надзвичайного і повноважного посла України в Швейцарській Конфедерації та у Князівстві Ліхтенштейн.

Про причини звільнення послів Зеленський та його Офіс не повідомили.

Крім того, указом №671/2022 Президент призначив посла України у Ватикані Андрія Юраша послом при Мальтійському ордені за сумісництвом.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Ватикані Юраша Андрія Васильовича (…) послом України при Суверенному військовому Ордені Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти за сумісництвом", — сказано в документі.

Нещодавно Зеленський підписав два укази про призначення послів України в Німеччині та Монголії.

Уточнюємо, що Зеленський звільнив Андрія Мельника з посади надзвичайного та повноважного посла України у Німеччині 9 липня. Після російського вторгнення Мельник найчастіше критикував німецьких політиків, зокрема, названого ним "ображеною ліверною ковбасою" нинішнього керівника уряду Олафа Шольца, за затягування постачання озброєнь Україні та загалом недостатню, на його думку, підтримку України.