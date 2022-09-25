Нідерланди передадуть Україні 2 тисячі забутих на вулицях велосипедів: хто їх отримає

Рішення про дозвіл на передачу велосипедів, які виявилися покинуті їхніми господарями й зберігалися в міському велосховищі, ухвалила міська рада Амстердаму.

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Так, велосипеди будуть передані для медиків, соціальних працівників і волонтерів, які допомагають населенню на деокупованих територіях України. Про це повідомив Нідерландський фонд Zeilen van Vrijheid.

Україна звернулась з таким запитом до Нідерландів.

“Zeilen van Vrijheid радий оголосити про наше партнерство з муніципалітетом Амстердама щодо відправлення 2000 не забраних велосипедів до України. Рішення про надання нам доступу до міського сховища велосипедів і дозвіл вибрати звідти велосипеди, ухвалила міська рада", - йдеться в повідомленні.

Ще частина велосипедів у кількості 300 штук були спеціально закуплені фондом для передачі в Україну.

Перші партії велосипедів, надані з Амстердаму, будуть розповсюджені між місцевими громадами Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей України. Пізніше до програми приєднаються більше громад та волонтерських організацій.

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія підтримають надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.