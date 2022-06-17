Нідерланди та Данія підтримають надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу

Міністр закордонних справ Данії Йєппе Кофод заявив, що його країна підтримає надання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу для України. Нідерланди також підтримають таке рішення.

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Як повідомив голова українського МЗС Дмитро Кулеба у Twitter, під час розмови Кофод запевнив його, що Данія підтримає надання Україні статусу кандидата в члени ЄС.

"Я поговорив з Йєппе Кофодом, який запевнив мене, що Данія підтримає надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Вдячний йому за підтримку. Я сказав йому, що це рішення надихає кожного українця, зокрема тих, хто зараз на передовій", - йдеться у повідомленні.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна також підтримає надання Україні статусу кандидата.

За його словами, уряд Нідерландів задоволений компромісом і тим, що Україна отримає додаткову "домашню роботу". Крім цього, він додав, що рекомендації Єврокомісії є збалансованими та врівноваженими. А для єдності Європи важливо надати Україні статусу кандидата.

"Система приєднання залишається в силі. Поки йде і цей сигнал", - наголосив він.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на це рішення Нідерландів. За його словами, дуже важливо, що Нідерланди пішли назустріч Україні, і українці цього не забудуть.

"Це важливо, що Нідерланди пішли назустріч Україні. Ми цього не забудемо. Україна очікує на позитивне рішення Ради Європи про статус кандидата в члени ЄС", - написав Єрмак у Telegram.

Варто зазначити, що ще на початку червня Нідерланди та Данія були проти надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

Тоді Данія направила дипломатичну ноту, заявивши, що Україна "не відповідає критеріям, пов'язаним із стабільністю інститутів, які гарантують демократію, верховенство закону, права людини, повагу та захист меншин". Її підтримала і влада Нідерландів.

Нагадаємо, що Єврокомісія 17 червня ухвалила рекомендацію Раді Європи надати Україні статусу кандидата в члени ЄС. Президент ЄК Урсула фон дер Ляйєн зазначила, що Україна вже запровадила близько 70% реформ, норм та стандартів, необхідних для членства в ЄС.

При цьому остаточне рішення щодо надання Україні кандидатства буде погоджено на саміті 23-24 червня.