Нидерланды и Дания поддержат предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод заявил, что его страна поддержит предоставление статуса кандидата на вступление в Евросоюз для Украины. Нидерланды также поддержат такое решение.

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Как сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в Twitter, во время разговора Кофод заверил его, что Дания поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС.

"Я поговорил с Йеппе Кофодом, который заверил меня, что Дания поддержит предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС. Благодарен ему за поддержку. Я сказал ему, что это решение вдохновляет каждого украинца, в том числе тех, кто сейчас на передовой", - говорится в сообщении.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также заявил, что его страна поддержит предоставление Украине статуса кандидата.

По его словам, правительство Нидерландов довольно компромиссом и тем, что Украина получит дополнительную "домашнюю работу". Кроме этого, он добавил, что рекомендации Еврокомиссии являются сбалансированными и уравновешенными. А для единства Европы важно предоставить Украине статус кандидата.

"Система присоединения остается в силе. Пока идет и этот сигнал", - подчеркнул он.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на данное решение Нидерландов. По его словам, очень важно, что Нидерланды пошли навстречу Украине, и украинцы этого не забудут.

"Это важно, что Нидерланды пошли на встречу в Украине. Мы этого не забудем. Украина ожидает положительного решения Совета Европы о статусе кандидата в члены ЕС", - написал Ермак в Telegram.

Стоит отметить, что еще в начале июня Нидерланды и Дания были против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Тогда Дания направила дипломатическую ноту, заявив, что Украина "не соответствует критериям, связанным со стабильностью институтов, гарантирующих демократию, верховенство закона, права человека, уважение и защиту меньшинств". Ее поддержали и власти Нидерландов.

Напомним, что Еврокомиссия 17 июня приняла рекомендацию Раде Европы предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. Президент ЕК Урсула фон дер Ляйен отметила, что Украина уже внедрила около 70% реформ, норм и стандартов, необходимых для членства в ЕС.

При этом окончательное решение о предоставлении Украине кандидатства будет согласовано на саммите 23-24 июня.