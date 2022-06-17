Еврокомиссия рекомендует не давать Грузии статус страны-кандидата в ЕС. Молдова рекомендацию получила

Еврокомиссия 16 июня приняла решение, что Грузия должна выполнить дополнительные условия, прежде чем получить статус кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

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Грузия не получила рекомендацию от Еврокомиссии из-за ее политических взглядов, в частности, в отношении страны-агрессора РФ.

"Теперь Тбилиси нужно объединиться в политическом плане, чтобы проложить дорогу к структурным реформам и ЕС. Поэтому мы считает, что Грузия имеет право на европейскую перспективу, но рекомендуем вернуться и оценить, насколько она соответствует ряду условий, прежде чем присвоить ей статус кандидата", — резюмировала Урсула фон дер Ляйен.

Что касается Молдовы, то Еврокомиссия рекомендует предоставить стране статус кандидата в ЕС, так же как и Украине .

"Мы также рекомендуем предоставить Молдове статус кандидата при том понимании, что страна будет проводить реформы. Молдова находится на реальном прореформаторском, антикоррупционном и европейском пути. До конца пути еще далеко. Но мы считаем, что у Кишенова есть потенциал, чтобы соответствовать критериям", — прокомментировала Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, что накануне в Грузии Ираклий Гарибашвили заявили, что, по мнению Анкары, "вопрос о предоставлении Молдове и Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз можно рассмотреть только после того, как его получит Грузия".

Однако в Евросоюзе считают, что государства, стремящиеся вступить в ЕС, должны ввести санкции против России. При этом Грузия в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину заявила, что не станет присоединяться к финансовым и экономическим санкциям Запада против России. Этой позиции страна придерживается и по состоянию на июнь.