Єврокомісія рекомендує не надавати Грузії статус країни-кандидата в ЄС. Молдова рекомендацію отримала

Єврокомісія 16 червня ухвалила рішення, що Грузія має виконати додаткові умови, перш ніж набути статус кандидата на членство в ЄС. Про це повідомила президент ЄК Урсула фон дер Ляйєн.

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Грузія не отримала рекомендації від Єврокомісії через її політичні погляди, зокрема щодо країни-агресора РФ.

"Тепер Тбілісі потрібно об'єднатися у політичному плані, щоб прокласти шлях до структурних реформ та ЄС. Тому ми вважає, що Грузія має право на європейську перспективу, але рекомендуємо повернутися і оцінити, наскільки вона відповідає низці умов, перш ніж надати їй статус кандидата", — резюмувала Урсула фон дер Ляйєн.

Щодо Молдови, то Єврокомісія рекомендує надати країні статус кандидата в ЄС, так само як і Україні .

"Ми також рекомендуємо надати Молдові статус кандидата при тому розумінні, що країна проводитиме реформи. Молдова перебуває на реальному прореформаторському, антикорупційному та європейському шляху. До кінця шляху ще далеко. Але ми вважаємо, що Кишенів має потенціал, щоб відповідати критеріям", - прокоментувала Урсула фон дер Ляйєн.

Зазначимо, що напередодні в Грузії Іраклій Гарібашвілі заявили, що, на думку Анкари, "питання про надання Молдові та Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу можна розглянути лише після того, як його отримає Грузія".

Однак у Євросоюзі вважають, що держави, які прагнуть вступити до ЄС, мають запровадити санкції проти Росії. При цьому Грузія в перші дні повномасштабного вторгнення РФ в Україну заявила, що не приєднуватиметься до фінансових та економічних санкцій Заходу проти Росії. Цієї позиції країна дотримується і станом на червень.