Європарламент вимагає розпочати переговори про вступ до ЄС Албанії та Північної Македонії

Європейський парламент 19 травня закликав Європейську раду розпочати переговори про членство у Євросоюзі з Албанією та Північною Македонією, особливо у геостратегічному контексті війни в Україні.

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Як повідомляється на сайті Європарламенту, про це йдеться у двох ухвалених напередодні звітах, в яких оцінюється прогрес двох балканських країн на шляху до членства в ЄС.

Депутати при цьому закликають ЄС критично оцінити історично важливі наслідки такого рішення для безпеки для стабільності та єдності на європейському континенті та на Західних Балканах.

Зазначається, що хоча обидві країни виконали умови, встановлені Європейською радою, і досягли стійких результатів, їй не вдалося розпочати з ними переговори про вступ, що підірвало ставлення громадськості до ЄС і становить серйозну небезпеку для політики розширення в цілому.

Європарламент також закликав Болгарію та Північну Македонію вирішувати свою культурно-історичну суперечку окремо від процесу приєднання Північної Македонії до ЄС.

Зокрема, щодо останньої доповідь було прийнято 508 голосами проти 56 за 35 тих, хто утримався. У ній Європарламент високо оцінює постійні зусилля Північної Македонії щодо зміцнення верховенства закону, незалежності судової системи та прав меншин, боротьби з корупцією та організованою злочинністю, реформування державного управління та зміцнення свободи ЗМІ.

У звіті також вказуються ризики посилення економічної та енергетичної залежності від Китаю та Росії та попереджається, що залежність від інвестиційних кредитів, що фінансуються Китаєм, підвищує вразливість регіону.

"Північна Македонія продемонструвала найкращі результати демократичного переходу в регіоні Західних Балкан і повністю підтримує зовнішню політику ЄС перед лицем російської агресії проти України... Я вітаю позитивну взаємодію щодо врегулювання невирішених двосторонніх питань і закликаю Болгарію та Північну Македонію якнайшвидше знайти взаємоприйняття, - зазначив доповідач із цього питання Ільхан Кючюк (Болгарія).

Щодо Албанії доповідь була прийнята 519 голосами проти 52 при 28 тих, хто утримався. У ній високо оцінюється стратегічна орієнтація та "непохитна відданість" Албанії європейській інтеграції, висловлюється чітка підтримка демократичних перетворень у країні та її прагнень до ЄС

Депутати наполегливо закликають Албанію продовжувати та активізувати свої зусилля щодо підвищення ефективності роботи судової системи, зміцнення демократії, верховенства закону та покращення економічної ситуації.

Вказано, що ця країна також має розширювати можливості громадянського суспільства, протидіяти корупції та організованій злочинності, забезпечувати свободу ЗМІ та гарантувати захист прав меншин, у тому числі ЛГБТ-спільноти.

"Албанія залишається повністю надійним і відданим стратегічним партнером. Вона продовжує просувати фундаментальні реформи, пов'язані з ЄС, виконує та підтримує умови для початку переговорів про вступ. Справедливо, що Рада нарешті погоджується розпочати давно назрілі переговори з Албанією, не в останню чергу перед лицем зростаючих геостратегічних проблем", - зазначила депутат від Португалії Ізабель Сантуш, яка представляла доповідь.

Нагадаємо, що Македонія подала заявку на вступ до ЄС ще у 2004 році, отримавши статус кандидата вже у 2005 році. Албанія ж заявку подала у 2009 році, ставши офіційним кандидатом лише у 2014 році.

Україна ж вирішила подати заявку на членство в Євросоюзі 28 лютого 2022 року, на п'ятий день після повномасштабного російського вторгнення. Пізніше з аналогічними ініціативами виступили Молдова та Грузія.

Водночас єдності в ЄС щодо цього питання немає: так, міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг нещодавно заявив, що Україна не повинна бути членом союзу взагалі й їй не можна надавати статусу кандидата в червні поточного року, оскільки країни Західних Балкан такий статус отримували набагато довше.

Проте саме у червні отримати такий статус для України розраховуює її влада. За даними ЗМІ, рішення може бути прийняте або 8 червня, або 15 червня. При цьому наголошувалося, що нібито прийнятнішим формулюванням щодо України для деяких країн може стати статус "потенційного кандидата" в ЄС.

Джерело фото: ua.depositphotos.com