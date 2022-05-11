В Офісі президента розповіли, чому не можна назвати точний час вступу України до ЄС

Процедура вступу України до Євросоюзу передбачає певні етапи, але назвати точну дату наразі неможливо.

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Про це заявив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Київ уже передав дві частини анкети-опитувальника для набуття статусу кандидата на членство в ЄС.

"Є процедура вступу будь-якої країни до Європейського союзу... Уряд зробив свою роботу гідно. Президент України передав другу вагому частину... Зараз м'яч на стороні Європейської комісії - їм потрібен час", - розповів Жовква.

За його словами, українська сторона ставить терміни до кінця травня і просить Єврокомісію працювати швидко, як це робить Україна.

"Далі – статус кандидата під час засідання Європейської ради, який ми очікуємо у червні. А потім говоритимемо, бо далі почнуться переговори. І зараз сказати, в який день, місяць чи рік це відбудеться – не зможе ніхто, бо ми ще навіть не розпочали переговори", - зазначив він.

Нагадаємо, 9 травня українська влада підготувала відповіді на питання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського союзу.

Крім цього, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна розраховує на набуття статусу кандидата в члени ЄС у червні.