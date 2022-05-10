Угорщина обіцяє підтримати вступ України до ЄС

Угорщина підтримає вступ України до Європейського Союзу, коли розпочнеться процедура розгляду відповідних питань.

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Про це повідомив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю "Еспресо".

Зокрема він запевнив український народ у повній підтримці на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

"І ми сподіваємося, що вже скоро ця трагедія, ця війна припиниться. А український народ відродиться з новою енергією та можливостями. І наприкінці я хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Євросоюзі, Угорщина підтримає його", – зазначив Ійдярто.

Відповідаючи на запитання щодо позиції Угорщини щодо можливого приєднання України до НАТО, Ійдярто сказав, що "ми ніколи не блокували прагнення України вступити до НАТО".

"Ми блокували дві речі - це мовне питання та питання освіти. Їх вирішували на політичному рівні в деяких інститутах НАТО. Зокрема, міністри закордонних справ та міністри оборони. Це був сигнал, не дуже добрий сигнал. Утім, у нас не було іншого вибору, щоб сказати Україні про те, що НАТО - це не просто військова організація. Вона займається іншими питаннями, зокрема правами людини, правами національних меншин. Повага таких прав лежить в основі філософії Альянсу", - сказав угорський дипломат.

В той же час, в Угорщині заявили, що не підтримуватимуть шостий пакет санкцій проти Росії від Європейської комісії, якщо країни Європейського союзу не зроблять виключення з ембарго на постачання російської нафти для країн, які імпортують російську нафту трубопроводами.

Саме тому президент Єврокомісії здійснила візит до Угорщини, щоб обговорити ситуацію із прем'єр-міністром країни.