- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Угорщина обіцяє підтримати вступ України до ЄС
Угорщина підтримає вступ України до Європейського Союзу, коли розпочнеться процедура розгляду відповідних питань.
Про це повідомив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто в інтерв'ю "Еспресо".
Зокрема він запевнив український народ у повній підтримці на тлі повномасштабного вторгнення Росії.
"І ми сподіваємося, що вже скоро ця трагедія, ця війна припиниться. А український народ відродиться з новою енергією та можливостями. І наприкінці я хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Євросоюзі, Угорщина підтримає його", – зазначив Ійдярто.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Відповідаючи на запитання щодо позиції Угорщини щодо можливого приєднання України до НАТО, Ійдярто сказав, що "ми ніколи не блокували прагнення України вступити до НАТО".
"Ми блокували дві речі - це мовне питання та питання освіти. Їх вирішували на політичному рівні в деяких інститутах НАТО. Зокрема, міністри закордонних справ та міністри оборони. Це був сигнал, не дуже добрий сигнал. Утім, у нас не було іншого вибору, щоб сказати Україні про те, що НАТО - це не просто військова організація. Вона займається іншими питаннями, зокрема правами людини, правами національних меншин. Повага таких прав лежить в основі філософії Альянсу", - сказав угорський дипломат.
В той же час, в Угорщині заявили, що не підтримуватимуть шостий пакет санкцій проти Росії від Європейської комісії, якщо країни Європейського союзу не зроблять виключення з ембарго на постачання російської нафти для країн, які імпортують російську нафту трубопроводами.
Саме тому президент Єврокомісії здійснила візит до Угорщини, щоб обговорити ситуацію із прем'єр-міністром країни.