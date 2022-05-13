"Класичне лицемірство": Подоляк відреагував на небажання Росії бачити Україну в ЄС

В Офісі президента України відреагували на заяву російських окупантів про те, що країна-агресор РФ передумала і тепер виступає проти того, щоб Україна вступала до ЄС.

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Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк назвав зміну позиції "класичним лицемірством Росії".

Він нагадав, що ще недавно країна-агресор виступала проти вступу України до НАТО, але не до ЄС.

"Класична лицемірна Росія. Ще вчора Кремль був проти України в НАТО, але не в ЄС, а тепер уже проти ЄС. Це ще раз доводить, що будь-які слова Москви не варті не те що паперу, а й часу на розмову", – зазначив Подоляк.

Він наголосив, що світ більше не хвилює думка варварів та мародерів.

Нагадаємо, заступник постпреду Росії при ООН Дмитро Полянський заявив, що позиція країни-агресора РФ щодо можливого вступу України до Євросоюзу змінилася і тепер вона схожа з позицією щодо вступу України до НАТО.

До речі, Росія категорично виступала проти вступу України до НАТО, називала це "червоними лініями", пояснюючи загрозу безпеці. Після того, як РФ напала на Україну, Кремль називав це однією з цілей війни проти України.

Але країна-агресор раніше заявляла, що не буде проти вступу України до ЄС. Тоді російські чиновники говорили, що оскільки ЄС не є військовим блоком, загрози це РФ не несе.

Нагадаємо, 9 травня українська влада підготувала відповіді на запитання анкети, яку має заповнити країна, яка претендує на входження до Європейського Союзу. Йдеться про ту частину анкети, "що стосується політичних критеріїв, демократичних інституцій, прав людини".

Президент Володимир Зеленський розраховує , що Україна у червні отримає статус кандидата у члени Євросоюзу.