"Классическое лицемерие": Подоляк отреагировал на нежелание России видеть Украину в ЕС

В Офисе президента Украины отреагировали на заявление российских оккупантов о том, что страна-агрессор РФ передумала и теперь выступает против того, чтобы Украина вступала в ЕС.

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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал смену позиции "классическим лицемерием России".

Он напомнил, что еще недавно страна-агрессор выступала против вступления Украины в НАТО, но не в ЕС.

"Классическая лицемерная Россия. Еще вчера Кремль был против Украины в НАТО, но не в ЕС, а теперь уже против ЕС. Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор", – отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров.

Напомним, заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция страны-агрессора РФ насчет возможного вступления Украины в Евросоюз изменилась и теперь она схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.

К слову, Россия категорически выступала против вступления Украины в НАТО, называла это "красными линиями", объясняя угрозу своей безопасности. После того, как РФ напала на Украину, Кремль называл это одной из целей войны против Украины.

Но страна-агрессор ранее заявляла, что не будет против вступления Украины в ЕС. Тогда российские чиновники говорили, что так как ЕС не военный блок, угрозы это РФ не несет.

Напомним, 9 мая украинские власти подготовили ответы на вопросы анкеты, которую должна заполнить страна, претендующая вхождение в Европейский Союз. Речь о той части анкеты, "которая касается политических критериев, демократических институций, прав человека".

Президент Владимир Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.