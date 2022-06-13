У ЄС закликають Сербію переглянути відносини з Росією - ЗМІ

Європарламент вирішив вимагати від Сербії переглянути свої політичні відносини з Росією у галузі економіки та оборони. Про це повідомлять Euractiv із посиланням на звіт, який, як стверджують у виданні, має бути схвалений на початку цього тижня комітетом із зовнішньої політики Європейського парламенту (AFET).

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У ЄС впевнені, що влада Сербії має ухвалити політику Євросоюзу щодо РФ, якщо країна хоче стати членом блоку.

У звіті Комісії, на якому заснований проект документа, зазначено, що Сербія є однією з небагатьох європейських країн, яка не приєдналася до міжнародних санкцій проти РФ. Комітет також закликав нову владу Сербії продемонструвати "справжню і недвозначну відданість цінностям, стандартам та правилам ЄС".

У документі також сказано, що Сербія має узгодити свою позицію щодо зовнішньої та безпекової політики, включаючи санкції проти окремих осіб, груп та організацій з Росії та Білорусі.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц уже заявив, що держави, які прагнуть вступити до Євросоюзу, мають запровадити санкції проти Росії. Зокрема, йшлося про Сербію.

Зазначимо, що Сербія приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі за підтримку російської агресії проти України, але проти самої РФ Белград вирішив не вводити жодних обмежень.