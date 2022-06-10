Шольц вимагає від Сербії ввести санкції проти Росії, — сербський президент Вучич

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що держави, які прагнуть вступити до Євросоюзу, мають запровадити санкції проти Росії. Зокрема, йдеться про Сербію. Про це повідомив сербський лідер Александр Вучич, передає RTV.

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"Кожен, хто хоче стати членом Європейського Союзу, має ухвалити весь режим, який з ним пов'язаний", - сказав Шольц.

Вучич не уточнив, чи буде Білгород вводить санкції проти РФ, що, як з'ясувалося, необхідно для подальшого діалогу з Брюсселем щодо вступу до ЄС.

Зазначимо, що Сербія дотримується неоднозначної позиції щодо РФ на тлі російської військової агресії в Україні. Країна приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі за підтримку російської агресії проти України, але проти самої РФ Белград вирішив не вводити жодних обмежень.

Натомість Сербія домовилася з Росією про постачання газу за "дуже вигідною ціною"