Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что государства, стремящиеся вступить в Евросоюз, должны ввести санкции против России. В частности, речь идет о Сербии. Об этом сообщил сербский лидер Александар Вучич, передает RTV.

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"Каждый, кто хочет стать членом Европейского Союза, должен принять весь режим, который с ним связан", — сказал Шольц.

Вучич не уточнил, будет ли Белгород вводит санкции против РФ, что, как выяснилось, необходимо для дальнейшего диалога с Брюсселем по поводу вступления в ЕС.

Отметим, что Сербия придерживается неоднозначной позиции в отношении РФ на фоне российской военной агрессии в Украине. Страна присоединилась к санкциям ЕС против Беларуси за поддержку российской агрессии против Украины, но вот против самой РФ Белград решил не вводить какие-либо ограничения.

Вместо этого Сербия договорилась с Россией о поставках газа по "очень выгодной цене".