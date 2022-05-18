Сербия намерена участвовать в послевоенном восстановлении украинских городов - Вучич

Президент Сербии Александр Вучич заявляет, что его страна будет участвовать в послевоенном восстановлении украинских городов. Об этом он сказал, принимая верительные грамоты у посла Украины Владимира Толкача.

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Как сообщает пресс-служба сербского президента, он выразил искреннее сожаление в связи "ситуации в Украине" и ознакомил Толкача с позициями правительства Сербии и ее Совета национальной безопасности.

Вучич отметил, что Сербия привержена соблюдению принципов территориальной целостности и суверенитета государств как одного из основных принципов международного права, содержащихся в Уставе ООН, и что в этом смысле она уважает территориальную целостность Украины.

"Он подчеркнул, что Сербия также подвергается воздействию беспринципной позиции одной части мира, когда речь идет об одностороннем провозглашении независимости так называемого Косово, и поблагодарил Украину за уважение территориальной целостности Сербии", - сказано также в сообщении.

Президент Сербии также заявил, что его страна предоставила наилучшие условия для беженцев из Украины, а также все права на проживание и разрешение на работу, в соответствии с правилами Европейского союза "и даже на более высоком уровне".

Вучич также добавил, что намерен вскоре вместе с Толкачом посетить украинских беженцев в стране. Сам же посол, как отмечают в пресс-службе сербского президента, поблагодарил за гуманитарную помощь, которую Сербия предоставляет оказавшимся в опасности украинским гражданам, а также за финансовую помощь.

Вучич же заявил, что Сербия "примет участие в реконструкции городов Украины". Он также подтвердил, что Сербия привержена мирному разрешению споров и в этом смысле поддерживает "все усилия, направленные на переговоры".

Напомним, что Вучич лишь полтора месяца назад был переизбран президентом на второй срок, получив уже в первом туре 58,6% голосов избирателей. В то же время блок партий, возглавляемый его Сербской прогрессивной партией, по итогам прошедших одновременно парламентских выборов утратил абсолютное большинство депутатских мест.

Тем временем Европейская комиссия разработала стратегический план по послевоенному восстановлению Украины под названием "Отстроить Украину". В среду же глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такой план будет нацелен, в частности, на проведение реформ в стране.

Отметим также, что в самой Украине постепенно подготавливают почву для мобилизации населения для послевоенного восстановления. Так, 16 марта Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрела проведение такой мобилизации, а 9 мая Кабинет министров расширил перечень задач мобилизации в восстановительный период.