Кабмин планирует провести целевую мобилизацию для восстановления Украины

В Украине расширили перечень задач мобилизации в восстановительный период, а заодно дополнили "Положение о единой государственной системе гражданской защиты" пунктом проведения целевой мобилизации в условиях войны.

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Об этом в своем телеграм-канале написал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"К таким задачам относят проведение целевой мобилизации для ликвидации последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций; ликвидация последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся влиянию средств поражения; принятие мер по восстановлению объектов критической инфраструктуры сферы жизнеобеспечения населения; определение населенных пунктов и районов, требующих проведения гуманитарного разминирования, маркировки опасных участков, проведения очищения (разминирования) территорий; вовлечение в ликвидацию последствий ведения военных действий и чрезвычайных ситуаций международной помощи", — отметил он.

Мельничук добавил, что правительство предусмотрело возможность привлекать работников и волонтеров без профессионального образования для предоставления соцуслуг во время чрезвычайного или военного положения. Также Кабмин определил условия назначения компенсации людям, предоставляющим соцуслуги на непрофессиональной и профессиональной основе в случае введения чрезвычайного или военного положения.

Напомним, в Украине мобилизация по плану заканчивается 24 мая, но процесс призыва военнообязанных украинцев могут продлить.