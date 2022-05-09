Кабмін планує провести цільову мобілізацію для відновлення України

В Україні розширили перелік завдань мобілізації у відновлювальний період, а також доповнили "Положення про єдину державну систему цивільного захисту" пунктом проведення цільової мобілізації в умовах війни.

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Про це у своєму телеграм-каналі написав представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"До таких завдань відносять проведення цільової мобілізації для ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій; ліквідація наслідків воєнних дій у населених пунктах та на територіях, що зазнали впливу засобів ураження; вжиття заходів щодо відновлення об'єктів критичної інфраструктури сфери життєзабезпечення районів;, які вимагають проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних ділянок, проведення очищення (розмінування) територій; залучення до ліквідації наслідків ведення воєнних дій та надзвичайних ситуацій міжнародної допомоги", - зазначив він.

Мельничук додав, що уряд передбачив можливість залучати працівників та волонтерів без професійної освіти для надання соцпослуг під час надзвичайного чи військового стану. Також Кабмін визначив умови призначення компенсації людям, які надають соцпослуги на непрофесійній та професійній основі у разі запровадження надзвичайного чи воєнного стану.

Нагадаємо, в Україні мобілізація за планом закінчується 24 травня, але процес призову військовозобов'язаних українців можуть продовжити.