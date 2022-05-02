В Украине могут продолжить мобилизацию

В Украине мобилизация по плану заканчивается 24 мая, но процесс призыва военнообязанных украинцев могут продлить. Об этом 2 мая заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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"Если такая потребность будет, будут продолжаться боевые действия, однозначно будет потребность в пополнении специалистами, военными наших воинских частей. Поэтому я думаю, руководством будет продолжена мобилизация после 24 мая", — резюмировал Горбач.

Горбач добавил, что количество мобилизованных украинцев по сравнению с мобилизацией в 2014 году "высокое".

"Более двух месяцев проводится всеобщая мобилизация на территории нашего государства, все показатели выполнены на 100%. Сейчас проходит только доукомплектование", – сказал он.

Отметим, что 76% украинцев положительно относятся к инициативе о мобилизации мужчин призывного возраста определенных профессий для восстановления страны вместо службы в армии. Еще 21% респондентов относятся к этому нейтрально, 6% выступили против, а 3% затруднились с ответом.