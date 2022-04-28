76% украинцев поддерживают мобилизацию мужчин для послевоенного восстановления Украины вместо службы в армии

76% украинцев положительно относятся к инициативе о мобилизации мужчин призывного возраста определенных профессий для восстановления страны вместо службы в армии. Еще 21% респондентов относятся к этому нейтрально, 6% выступили против, а 3% затруднились с ответом. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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В частности, на западе Украины уровень поддержки такой идеи составляет 75%, в центре страны — 69%, на востоке — 67%, а на юге — 66%. Число же противников во всех макрорегионах, кроме западного (где таковых 4%), составляет около 7%.

В то же время несколько большие различия в ответах зафиксированы в зависимости от возраста. Так, сторонников инициативы среди молодежи оказалось лишь 63%, среди лиц 36-50 лет — 68%, а среди тех, кому за 50, — 74%.

В то же время и доля негативно относящихся к данной идее также растет в зависимости от возраста: в категории 18-35 лет таковых 5%, в категории 36-50 лет — 6%, а среди более старших украинцев — 7%.

Соответственно, число нейтрально относящихся к возможному привлечению мужчин к отстраиванию Украины вместо службы в Вооруженных силах в перечисленных возрастных группах составляет 29%, 22% и 15% соответственно.

В то же время "Рейтинг" не публикует результаты исследования в разрезе возраста респондентов.

Опрос был проведен 26 апреля среди 1000 респондентов из всех регионов, кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 составляет не более 3,1%.

Напомним, что 16 марта Верховная Рада приняла закон, которым предусмотрела проведение мобилизации для послевоенного восстановления Украины. Однако в нем речь идет не о мобилизации именно военнообязанных, равно как и не предусматривается какая-либо привязка такой мобилизации к службе в Вооруженных силах.