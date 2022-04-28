76% українців підтримують мобілізацію чоловіків для повоєнного відновлення України замість служби в армії

76% українців позитивно ставляться до ініціативи щодо мобілізації чоловіків призовного віку певних професій для відновлення країни замість їх служби в армії. Ще 21% респондентів ставляться до такого нейтрально, 6% виступили проти, а 3% не визначилися з відповіддю. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зокрема, на заході України рівень підтримки такої ідеї становить 75%, у центрі – 69%, на сході – 67%, а на півдні – 66%. Число противників ж у всіх макрорегіонах, крім західного (де таких 4%), становить близько 7%.

У той самий час дещо більші розбіжності у відповідях зафіксовані залежно від віку. Так, прихильників ініціативи серед молоді виявилося лише 63%, серед осіб 36-50 років – 68%, а серед тих, кому за 50, – 74%.

Водночас і частка тих, хто негативно ставиться до цієї ідеї, також зростає залежно від віку: у категорії 18-35 років таких 5%, у категорії 36-50 років — 6%, а серед старших українців — 7%.

Відповідно, кількість тих, хто нейтрально ставиться до можливого залучення чоловіків до відбудови України замість служби у Збройних силах, у перерахованих вікових групах становить 29%, 22% і 15% відповідно.

Водночас "Рейтинг" не публікує результати дослідження у розрізі віку респондентів.

Опитування було проведено 26 квітня серед 1000 респондентів з усіх регіонів, окрім окупованих територій Криму та Донбасу, методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 становить не більше 3,1%.

Нагадаємо, що 16 березня Верховна Рада прийняла закон, яким передбачила проведення мобілізації для повоєнного відновлення України. Однак у ньому йдеться не про мобілізацію саме військовозобов'язаних, так само як і не передбачається будь-яка прив'язка такої мобілізації до служби у Збройних силах.