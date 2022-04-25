У Раді обговорюється ослаблення мобілізаційних заходів для чоловіків призовного віку

Проте наразі уряд не планує розглядати ці ініціативи.

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У Верховній Раді обговорюються ініціативи щодо ослаблення мобілізаційних заходів для чоловіків призовного віку. Про це розповів "РБК-Україна" речник парламенту Руслан Стефанчук.

За його словами, уряд поки що не виноситиме ці ініціативи для розгляду парламентом.

"Я знаю, що такі ініціативи є і вони обговорюються. Але поки що не розглядаємо включення їх до порядку денного. Ми глибоко переконані, що всі питання, пов'язані з нинішнім мобілізаційним режимом, а він поширюється на чоловіків 18-60 років, не просто так передбачено. Це та кількість чоловічого населення України, яка може відстоювати незалежність України", — наголосив Стефанчук.

Стефанчук зазначив, що законодавчими ініціативами неможливо змінити людину.

"Якщо хтось хотів втекти з України, він одягався в жіночі вбрання, перевозив себе в якихось ящиках. А є люди, які, маючи дозвіл на проживання в інших країнах, вважали, що мають віддати свій обов'язок Батьківщині, і поверталися через кордони. Кожна людина має усвідомити, що вона має виконати свій обов'язок перед Україною, ми можемо на законодавчому рівні запроваджувати якісь нові механізми та підходи, але все залежить від почуття внутрішнього обов'язку кожної людини", — додав спікер ВР.

Нагадаємо, що нардепи зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт №7265, згідно з яким чоловіки, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, будуть зобов'язані повернутися до України під час війни.