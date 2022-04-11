Мужчин могут заставить вернуться из-за границы в Украину во время войны: в Раду внесли законопроект

Нардепы зарегистрировали в Верховной Раде законопроект № 7265, согласно которому мужчины, которые подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, будут обязаны вернуться в Украину во время войны.

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Документ предусматривает, что призывники должны будут вернуться в Украину в течение 15 дней с момента введения военного положения в стране. В противном случае им будет грозить от 5 до 10 лет лишения свободы.

"Предлагаемые изменения направлены на обеспечение полноценного функционирования сил обороны Украины, органов государственной власти и органов местного самоуправления в условиях военного положения", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме призывников, закон предусматривает, что в случае введения военного положения в страну должны вернуться руководители органов власти, народные депутаты, прокуроры, работники правоохранительных органов, судьи и другие.

Такое обязательство, как сказано в пояснительной записке, не будет действовать для тех, кто имеет уважительную причину не возвращаться в Украину. К таким причинам относится командировка, лечение в стационаре, катастрофы, стихийные бедствия и другие обстоятельства, препятствующие возвращению в Украину.

Законопроект зарегистрировала группа народных депутатов, главный инициатор — нардеп от "Слуги народа" Федор Вениславский.

Также в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы Украины в особый период или во время военного положения.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов анонсировал массовые задержания мужчин, которые сумели выехать из страны в период военного положения.

24 февраля Верховная Рада объявила военное положение. Во время военного положения всем военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено пересекать государственную границу.