Украинским военным, которые держат оружие в руках, будут платить по 100 тысяч гривен ежемесячно, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 27 февраля заявил, что все украинские военные, которые с оружием в руках защищают нашу страну от российских оккупантов, будут получать по 100 тысяч гривен ежемесячно.

"Очевидно, что наши военные воюют не за деньги, а за "сегодня", за "завтра". И очень жестко отвечают за то, что было вчера. Но мы должны понимать, что сегодня это самая важная работа. Быть военным. Защищать страну", — сказал Зеленский во время своего обращения.

Глава государства подчеркнул, что военным поднимут зарплаты так резко и значительно не для того, чтобы услышать "спасибо", а для того, чтобы они точно поняли, насколько страна им благодарна.

Глава государства уточнил, что военные будут получать по 100 тысяч гривен ежемесячно до тех пор, пока не закончится война с Россией.

Как ранее говорил президент, сейчас идут активные бои на всех фронтах, при этом украинские военные дают достойный отпор оккупантам. Российская армия постоянно несет большие потери: как техники, так и личного состава.

Вооруженные силы не поступаются оккупанту и держат свои позиции. В частности, Харьков полностью под контролем Вооруженных Сил Украины. ВСУ сдались в плен десятки российских бойцов. Жителей Харьковщины просят быть осторожными, не открывать двери незнакомцам, не помогать российскому агрессору.